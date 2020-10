Muere el diseñador japonés Kenzo Takada a los 81 años

View this post on Instagram

訃報:デザイナーの高田賢三が死去 新型コロナウイルス感染で  「ケンゾー(KENZO)」の創業者でもあるファッションデザイナーの高田賢三氏が4日、新型コロナウイルスの合併症により、パリ郊外のヌイイ=シュル=セーヌにあるアメリカン・ホスピタルで死去した。81歳だった。  PHOTO : GEORGE CHINSEE / WWD ©︎ FAIRCHILD PUBLISHING, LLC  #ケンゾー #KENZO #高田賢三 #KenzoTakada #TakadaKenzo