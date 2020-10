Andrea Torre se llena de glamour con un crop top rojo en hilos de algodón y una falda midi otomi con bordado de Tenango

View this post on Instagram

Jugando con las mujeres de #UnaFamiliadeDiez Desde #LaNena hasta el drama de la Tía Licha; pasando por la rudeza de Victoria, lo wanna be de Martina, la distracción de Renata, y por supuesto, la inocencia de Gaby. Que personaje me queda mejor? Escríbanme 👇🏻 . . #ATH🍄 #unafamiliadediez #LaNena @marianabotasl @lalujans @marifergarcia88 @camilarivasoficial #ZullyKeith