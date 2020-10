Ana Brenda Contreras fascina con un mini vestido plateado recubierto de cristales tipo espejo

Ana Brenda Contreras es conocida por protagonizar exitosas telenovelas como "La que no podía amar" y "Corazón indomable", pero ahora regresó a la televisión no como actriz sino estrenándose como conductora de televisión en el reality "Tu cara me suena" en su versión estadounidense, cautivando al público con su carisma y soltura en el escenario.

"Reinventarse es la oportunidad que te ofrece el destino de crecer hasta el infinito", escribió la artista de 33 años al anunciar que sería la conductora de este show, lo que desató la emoción de sus fans y todo el apoyo de sus colegas.

En uno de sus primeros contactos con la prensa previos al estreno del show, Ana Brenda derrochó elegancia con un conjunto de seda dorado, compuesto por un pantalón skinny, un blusón de mangas largas y cuello alto, complementando con un cinturón bronce.

Y en la primera gala de "Tu cara me suena", deslumbró por completo a los espectadores luciendo un mini vestido plateado, confeccionado con numerosos cristales tipo espejo que dejaban entrever su estilizada figura.

El traje mostraba un escote en V sutil, mangas holgadas en forma de campana y en la zona media del vestido, un discreto cinturón acentuaba su cintura.

Previo a su regreso laboral, Ana Brenda Contreras se tomó varios meses de descanso, que se unieron además al confinamiento por la pandemia, que obligó a todo el mundo a quedarse encerrados en casa y alejados de las multitudes para evitar la propagación del Covid-19.

La artista disfrutó de la paz y hermosura del mar, posando con sus atuendos más sencillos y cotidianos y enamorando a sus fans con su belleza natural. Acá, posaba con un camisón blanco probablemente después de un chapuzón en la playa situada al fondo.

Y no perdió oportunidad de presumir su tonificada figura en un traje de baño color bronce, con tiras cruzadas, y un pareo en color marrón rojizo que lucía espectacular en su piel bronceada.

