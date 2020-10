Octubre llega recargado de zombies, con el estreno de Fear The Walking Dead

En octubre, el universo TWD sigue sorprendiendo en la pantalla de AMC con el estreno de la 6ta temporada de Fear The Walking Dead el lunes 12 a las 23:00 horas, mientras que The Walking Dead: World Beyond continua estrenando episodios.

Los zombies dominan la pantalla de AMC con el estreno de la 6ta temporada de Fear The Walking Dead el lunes 12 de octubre a las 23:00 horas, en tanto que la esperada nueva 3ra serie del universo TWD, The Walking Dead: World Beyond, continúa estrenando episodios los lunes a las 22:00 horas



El lunes 12 de octubre a las 23:00 horas, estrena la 6ta temporada de Fear the Walking Dead que explora la particular familia que se formó con la misión de ayudar a los necesitados. El último mensaje de Morgan (Lennie James) al final de la 5ta temporada, implora al grupo a “vivir" y en estos nuevos episodios explorarán qué significa eso para cada uno de ellos. Algunos encontrarán la estabilidad y la oportunidad dentro de las comunidades de Virginia, varios se hundirán en la oscuridad, mientras que otros, lucharán contra lo que se les ha impuesto. La vida detrás de los muros de Virginia pondrá a prueba a todos y cada uno de ellos de diferentes maneras, obligándolos a definir quiénes son en este nuevo mundo.

Y los lunes a las 22:00 horas, la nueva serie del universo TWD: The Walking Dead: World Beyond estrena episodio. Esta nueva historia se adentra en la vida de unos adolescentes provenientes de familias de la primera generación, criados en una civilización sobreviviente del mundo postapocalíptico. Dos hermanas y dos amigos abandonan de repente su lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros entre la vida y la muerte. Perseguidos por aquellos que desean protegerlos y aquellos que desean dañarlos, se desarrolla una historia de crecimiento y transformación a través de terrenos peligrosos, desafiando todo lo que saben sobre el mundo, sobre ellos mismos y entre sí. Algunos se convertirán en héroes y otros en villanos. Pero todos ellos encontrarán las verdades que buscan.

