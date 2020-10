Michelle González muestra cómo se transforma en 'Fernanda' para "Imperio de mentiras"

View this post on Instagram

Esto es lo que más disfruto de un día de filmación, el ensayo … 📽📓 Ese momento donde se plantea la escena, donde propones y escuchas al Director y su visión, donde te hace ver cosas que no habías pensado, donde defiendes a tu personaje, te sorprendes con lo que te regala tu compañero, en fin… Con un cafesito sabe mejor! Hoy estrenamos en USA #ImperioDeMentiras por @univision 9pm/8c If you’re in the US today , the premier of @imperiodementirasof is on @univision at 9pm/8c