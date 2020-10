Quique Neira prepara nuevo disco de homenajes

El cantante chileno de reggae, Quique Neira, prepara el lanzamiento paulatino de su décimo material discrográfico titulado Cover me again, luego de que recientemente dio a conocer la canción “Perdóname”, del compositor español Camilo Sesto.

En entrevista con Publimetro, el ex vocalista de la banda Gondwana dio a conocer que el álbum se compondrá de seis canciones que se lanzarán de manera trimestral, para que el próximo año se de a conocer el material completo.

“Camilo Sesto me inspiró mucho cuando era niño, de tal forma que lo imitaba. Cuando me entero de su muerte me doy cuenta de que le debía un homenaje por la importancia que tiene en mi carrera. Es la primera vez que una canción de Camilo está en versión reggae, lo que me motiva mucho llevarlo a este punto”, detalló.

Aunque no adelantó qué canciones podrían ir en el EP, Quique Neira señaló que eligió distintos estilos de artistas de todas partes del mundo y de todos los momentos. Y aseguró que el formato de covers ha gustado entre el público. Y señaló que aunque no es tiempo de regresar a realizar los conciertos debido a la pandemia por Covid-19, aseguró que los autoconciertos son una excelente opción para seguir compartiendo música.

“Con todo esto va a aparecer mucha música. Para los artistas es complejo, pues con las medidas de confinamiento no tenemos la principal fuente de ingreso que son los conciertos; es dramático para la cultura y entretenimiento, pero tenemos que ser capaces de lanzar buena energía”, añadió.

