Hija de Alejandro Fernández, América, conquista con un pantalón marfil, maxi botas beige y un top off shoulder negro

Alejandro Fernández tiene 5 hijos, de los cuales hasta ahora solo 2 han seguido sus pasos en la música como cantantes, Alex y Camila. Y solo una de ellos ha demostrado pasión por la moda: América Fernández.

La joven de 22 años muestra en su galería de Instagram su satisfacción al amar sus propios looks en casa, algunos incluso diseñados y confeccionados por ella misma, teniendo un gran futuro en esta área. Eso sí, lejos de usar prendas ostentosas, es amante del minimalismo y lo simple, de los looks básicos.

Hija de Alejandro Fernández, América, enamora con toda su elegancia en un mini vestido negro de tul Es la fashionista de la familia Fernández

Hija de Alejandro Fernández cautiva con top off shoulder negro y pantalón beige con botas

Debido a las medidas de confinamiento aplicadas en todo el mundo para frenar el contagio del Covid-19, América Fernández pasó una temroads en casa de su papá Alejandro frente al mar, luciendo atuendos sencillos como este conjunto de leggings capri gris con mini top, que marcaba su estilizada figura producto del yoga y del ejercicio.

Aunque ahora, en la etapa de flexibilización en México, la hija de Alejandro Fernández ha retomado las salidas luciendo espléndida, como solo ella sabe hacerlo con sus looks: esta vez se dejó ver hermosa como siempre, usando una blusa off shoulder negra con un pantalón marfil, que llevó a su vez con unas botas largas en tono beige. El toque de elegancia lo aportó una mini bolsa Gucci.

También enseñó cómo usar de la manera más elegante un mini vestido negro, pieza básica en todo armario. América lució una pieza de mangas largas y cuello alto, con una mini bolsa sencilla pero genial para este look.

La hija de Alejandro Fernández no es muy amante de los colores escandalosos o demasiado vibrantes, sin embargo, no se resistió a la moda del tie dye y llevó un conjunto teñido en tonos púrpura, compuesto por un biker short y una maxi sudadera espectacular y juguetona.

Hija de Alejandro Fernández, América, luce un pantalón con estampado de serpiente Tiene un gran estilo al vestir

América Fernández, así como todos sus hijos, lo apoyaron recientemente durante su primer concierto online en el contexto de la pandemia, disfrutando de una experiencia única al haber compartido con millones de fans alrededor de todo el mundo.

"La noche de ayer representa todo por lo que he luchado en mi carrera. Por primera vez en la vida, no importando la distancia ni el contexto, su voz y la mía sonaron con la misma intensidad y pasión. Me hicieron compañía en uno de los momentos más importantes que he vivido en los últimos meses y por eso les estaré eternamente agradecido", escribió al compartir imágenes del show en su galería de Instagram.

