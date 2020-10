Raúl Araiza muestra cómo se prepara el teatro antes del inicio de A oscuras me da risa

Luego de que hace unos días se diera a conocer al elenco que conformaría la nueva temporada de la obra de teatro A oscuras me da risa, luego de seis meses de confinamiento por el coronavirus, el actor Raúl Araiza mostró cómo se sanitiza el teatro para evitar la propagación del virus.

A través de sus redes sociales, el conductor del programa matutino Hoy, que protagoniza la puesta en escena, compartió un video en el que se ve cómo detrás del escenario y en los camerinos, se echa una especie de "humo" que sanitiza todos los espacios.

“Y así se sanitiza todo el Teatro Aldama, los camerinos. Así entra esta niebla que no daña absolutamente nada. Se echa en la sala, se pone en los camerinos. Esto es dos horas antes de que arranquemos. Y esta es la parte de camerinos, donde están los espejos, y así es cómo está de seguro para que puedan venir y esto no afecta, no hace daño, no nada. ¿Vieron? ¡Muy bonito”, dijo el presentador antes de arrancar la primera función de la obra.

Hace unos días, el actor Ariel Miramontes Albertano, que comparte escenario con Ninel Conde, Benito Castro, Jose Luis Guarneros “La maestra Resurrección”, Ulises de la Torre y Diana Motta, afirmó que es muy seguro volver al teatro, pues cuentan con todas las medidas de seguridad para la prevención del Covid-19, y el 30% del aforo o sea 400 lugares disponibles de los más de 1300 que cuenta el recinto ubicado en la San Rafael.

“Queremos que lleven el mensaje al público de que pueden venir al teatro y sentirse seguros de que no se contagiaran de nada, porque contamos con todas las medidas de seguridad y sanitización. Las primeras butacas no estarán ocupadas, todo con su sana distancia. Es muy importante compartir este mensaje, porque tanto el público como nosotros ya necesitábamos el teatro, sobre todo, los que nos dedicamos al teatro y no me refiero solo actores, sino vestuaristas, maquillistas, escenógrafos, producción, una cantidad de gente, cientos de familias que se quedaron sin trabajo un rato”, comentó Ariel Miramontes (Albertano).

La dramaturgia de A oscuras me da risa, escrita por Luis Ernesto Cano ha sido modificada libremente con el transcurso del tiempo para adaptarse al contexto de la época, donde se ha presentado desde que debutó en teatro hace más de 25 años, y esta vez no fue la excepción, la obra se adaptó a los tiempos de pandemia que estamos viviendo.

“Es una obra muy divertida, se van a divertir mucho. La adaptamos a la nueva normalidad, le metimos todos los términos nuevos que usamos como pretexto para hacer chistes y hacer esta obra más divertida. No va haber besos de lengua, se los vamos a quedar a deber”, comentó, José Luis Guarneros, quien da vida a La maestra Resurrección.

