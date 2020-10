Gaby Spanic impresiona en un escotado mini vestido blazer verde con cinturón

En sus más de 20 años de trayectoria artística, Gaby Spanic no solo ha dado de qué hablar con su impecable actuación en algunas de las telenovelas más emblemáticas de la historia como La usurpadora o Soy tu dueña, también ha acaparado la atención con su belleza sempiterna.

La actriz venezolana tiene 46 años pero luce tan guapa hoy en día como en los días de juventud con una esbelta figura de reloj de arena, una piel de porcelana y la mejor actitud ante la vida, cualidades que disfruta alardear en atuendos elegantes, femeninos y a la vez muy sexys.

En días recientes, la consolidada estrella de la televisión hizo gala precisamente de su conservado aspecto vistiendo un exquisito outfit perfecto para hipnotizar en otoño con el que fanfarroneó sus atributos.

Gaby Spanic luce divina con una mini falda plisada escocesa que es tendencia, junto a una chamarra de mezclilla La artista se encuentra nuevamente en la cúspide de la popularidad con su personaje de ‘Ivana Dorantes’ en Soy Tu Dueña

Gaby Spanic luce regia en un exquisito mini vestido blazer verde

A través de su cuenta en Instagram, la famosa intérprete causó revuelo entre sus casi dos millones de seguidores al compartir una serie de imágenes en las que derrocha glamur y belleza modelando un elegante y a la vez sensual mini vestido blazer verde brillante con un profundo escote con el que dejó al descubierto su decollétage.

En las postales, Gabriela luce divina portando el distinguido traje confeccionado con hombreras y mangas tres cuartos, un gran cinturón con hebilla también en verde que realzó su cintura de avispa y una mini falda con botones perlados con la que exhibió sus piernas tonificadas.

La eterna ‘Paola y Paulina Bracho’ remató su atuendo con un fascinante beauty look compuesto por un maquillaje cargado en tonos tierra en el que resaltaron sus ojos y sus labios pintados en un tono chocolate metalizado y un peinado semirrecogido en el que llevó su larga cabellera cobriza en ondas estructuradas con su flequillo a un costado del rostro.

En cuanto a los complementos, la artista mantuvo la apuesta fashion simple con un par de especiales aretes de perlas con cristales y unos clásicos tacones nude. Además, para el posado, desabotonó su falda de distintas maneras para sentirse más cómoda mientras rebosaba de confianza y feminidad.

“¡Diosa!”, “Queridita, decías que el rojo es el color que te va, pero el verde no se queda atrás”, “Siempre bellísima”, “Gaby Spanic, eres toda una reina”, “Perfecta”, “Imponente y bella” y “Eres una verdadera emperatriz”, fueron algunos de los cientos de piropos que recibieron las instantáneas con miles y miles de likes.

Las últimas semanas, se ha especulado que Gaby Spanic podría volver a las telenovelas como protagonista de proyectos como el remake de La mujer de Judas y que incluso había firmado un contrato con Televisa, algo que ella desmintió.

“No es cierto. Claro que me he puesto a la orden, por ejemplo, con Salvador (Mejía), que lo quiero e hicimos La usurpadora; me puse también a la orden con Nacho (Sada), con Nicandro Díaz. Vamos a ver qué sucede en el futuro, vamos a ver qué pasa. Pero el público sí quiere verme, el público me quiere, eso no lo pueden borrar, no pueden borrar el sol con un dedo, no se puede”, aseveró a la revista People En Español.

En esa misma conversación, además confesó cómo le gustaría que fuera su próximo melodrama. “A mí me gusta mucho la historia de Señora Isabel, que es algo similar a Mirada de Mujer. Me encantaría hacer eso porque es un drama bellísimo y nunca he hecho un personaje así, o sea que una persona más adulta se enamore de un joven y existe en la vida real esto y es muy bonito. Esa historia es hermosa. La mujer de Judas también es muy buena historia”, concluyó.

