Video: Revelan avance de Animaniacs con Steven Spielberg.

Uno de los regresos más esperados es el de la serie de Warner Bros, Animaniacs, donde veremos nuevamente a Yako, Wako y Dot.

Esta tarde se dio a conocer un nuevo avance del reboot que será estrenado el próximo 20 de noviembre en Hulu. En el pequeño adelanto de poco más de un minuto, no sólo vemos a los alocados hermanos, también a Steven Spielberg.

Hace unos días, a través de la cuenta de Twitter de Hulu, también se mostró un avance de el reboot de Animaniacs, ofreciendo un detrás de cámaras, así como un vistazo a los bocetos de los personajes y al elenco de actores que hay detrás de las voces.

"Para celebrar el 27 aniversario del estreno de la serie original, te ofrecemos una mirada especial detrás de escena de tu elenco de voces favorito. ¡El 20 de noviembre transmitiremos nuevos episodios de ‘Animaniacs’, solamente en Hulu!, se lee en el mensaje en redes sociales.

🎉 HAPPY BIRTHDAY ANIMANIACS! 🎉

To celebrate the 27th anniversary of the original series premiere, we're giving you a special behind-the-scenes look of your favorite voice cast at work.

Stream brand new episodes of #Animaniacs on November 20th, only on Hulu! pic.twitter.com/CQSIQo1lq2

— Hulu (@hulu) September 13, 2020