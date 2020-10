Ante el llanto de Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo revela que por estar intoxicado se perdió un gran momento familiar

Eduardo Capetillo anunció a través de sus redes sociales que el 16 de octubre ofrecerá una conferencia musical llamada Con todos menos conmigo.

En el clip que compartió en Instagram para anunciar dicho evento, el cantante se ve junto a su hijo mayor, Eduardo, interpretado el tema Más que alcanzar una estrella. Además se le puede ver haciendo una reflexión, la cual provocó el llanto de su esposa Bibi Gaytán.

"Recuerdo que hace unos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, su brazo apenas le daba para tocar los acordes de la guitarra, y ensayo dos meses para subirse a cantar con su papá en el escenario y vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado y apenas podría hablar, me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida. Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo", dijo Capetillo,

De hecho el clip fue retomado por Gaytán en sus redes sociales, junto al que escribió: "Y es en esos momentos…. cuando la vida te pone a prueba……"

¿Qué veremos en el show?

El artista mexicano está de vuelta a los escenarios con una versión reinventada, en todos los sentidos: tanto personal como profesional. Eduardo cree firmemente que su voz tiene un propósito más allá. Muy pronto nos deleitará con un formato híbrido con algunos de sus más grandes éxitos, alternándolos con historias y experiencias personales que lo fueron marcando a lo largo de su vida para traerlo a donde se encuentra el día de hoy. Escucharemos desde su perspectiva cómo el significado del éxito, el amor y el bienestar van mucho más allá de cómo lo vemos en pantalla.

Costos

Entrada General

$200.00

Pase VIP

$1,000.00

– Acceso por 7 días para ver repetición del evento

– Zoom privado de Preguntas y Respuestas de 45 minutos.

– Participación en Giveaway exclusivo para una entrada backstage presencial en CDMX para la siguiente edición de conferencia musical.

