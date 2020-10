Eiza González y su familia están de luto a causa del coronavirus

View this post on Instagram

Hace días , ponía esta foto para festejar tu vida y hoy pongo la misma pero con diferente versión , no puedo hablar , no puedo pensar , no puedo respirar , tu partida no debió de existir , simplemente vino esa mierda y se metió en ti y hoy nos Priva de ti así como si nada , a ti que eras que eras un ser alegre , bueno , sano , honorable , me duele por tu Esposa , me duel por tus hijas , por tu hijo , por tus nietas , por tus hermanos y hermana que creo que nos será muy difícil entender esta gran tragedia que nunca debió de existir , no lo creo y no lo puedo ni aceptar , y hoy tu pequeña hermana , aquella que te quito tu lugar y que la cuidabas , la jodias , le enseñabas , tiene el corazón roto hermano , no quiero que nadie me diga que estás con mis papás o con mi hermano Toño , simplemente tú no te podías ir , porque no era tu tiempo , y hoy si me rajo con tu frase favorita “el que domina la mente lo domina todo” pues que crees hoy si no puedo ! 💔ve con Dios hermano querido ,tengo tu voz Javier aquí en mi cabeza 😭