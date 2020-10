Fernanda Castillo revela que a Erik Hayser le han dado más antojos que a ella por su embarazo

Fernanda Castillo y Erik Hayser están atravesando por el mejor momento de sus vidas y de su relación durante la actual pandemia de covid-19 pues además de comprometerse en plena cuarentena, la pareja se encuentra viviendo un instante muy especial en la dulce espera de su primer hijo.

Fernanda Castillo muestra su embarazo junto a Erik Hayser La pareja lleva más de seis años de relación.

A seis años de romance, la noticia de que se estrenarán como papás de un varoncito los ha llenado de emociones y una ilusión inefable que, pese a ser sumamente discretos y herméticos con su vida personal, han decidido compartir con sus seguidores algunos detalles de esta etapa tan hermosa.

Es así que en días recientes, Fernanda habló con total sinceridad sobre sus primeros meses de gestación y sorprendió al develar que curiosamente su prometido también ha sufrido los cambios por la gestación de su bebé.

Fernanda Castillo asegura que a Erik Hayser le han dado antojos y malestares de embarazo

Durante una reciente entrevista en el programa de radio Todo para la mujer, Castillo se abrió sobre la dulce espera que está experimentando y reveló que su futuro esposo ha padecido varios de los síntomas que tienen las mujeres, y a veces sus parejas, durante el embarazo; de hecho, comentó que él ha tenido más antojos que ella desde que quedó encinta.

“Al principio sí, (a Erik le dieron) un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos que los que me han dado a mí”, confesó con honestidad la actriz de El señor de los cielos, según reseñó Las Estrellas. “Él antes no era nada dulcero y ahora se ha vuelto así a partir de este proceso”, destapó a la periodista Maxine Woodside.

La estrella de 38 años además manifestó que a pesar de la crisis sanitaria actual que azota al mundo, está disfrutando mucho de su gestación y se encuentra muy contenta con esta etapa.

“Lo estoy disfrutando muchísimo a pesar de que esta pandemia ha traído mucho dolor y muchas malas circunstancias para todo el mundo (…). De alguna manera he tratado de mantenerme no solo sana físicamente, sino mentalmente y me ha ayudado a hacer una burbuja con Erik y poder estar cuidándome”, expresó. “Nunca me había sentido tan emocionada en este proceso. Me siento muy, muy contenta”.

Asimismo, la intérprete confesó sentirse agradecida por el hecho de poder vivir su embarazo muy “cerquita” del papá de su bebé. “Lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de eso, al final estar aquí los dos viviendo este proceso de cerquita y muy juntos y estamos muy divertidos con ver cómo vamos cambiando y cómo nos vamos emocionando con el proceso”, agregó.

Fue tres meses después de anunciar su compromiso, el pasado 21 de agosto, que Erik Hayser y Fernanda Castillo revelaron al público a través de sus redes sociales que estaban en la espera de su primer bebé.

“Somos tres, ¡qué felicidad tan inmensa!”, escribieron en la descripción de una imagen en Instagram en la que ambos aparecen abrazándose mientras ella tiene en una mano la pequeña imagen de una ecografía de su retoñito.

