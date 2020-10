Reina Máxima de Holanda deslumbra con un vestido de seda rojo, botas de cuero y maxi abrigo floral

View this post on Instagram

#New Queen Maxima visited Tivoli for the agreement More Music in the Classroom♥️ . . #queenmaxima #queenmáxima #queenmaximastyle #queenmaximaofnetherlands #queenmaxima_fashion #queenmaxima_same #dutch #dutchroyalfamily #royal #royals #royalty #royalfamily #netherland