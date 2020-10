Sabo Romo y Tania Libertad unen sus voces en proyecto Sa'nta

Sabo Romo y Tania Libertad unieron sus voces para crear juntos su nuevo proyecto de balada contemporánea llamado Sa'nta, el cual compone sonidos místicos e inspiradores como su reciente sencillo Las esperanzas, el cual es un tema que muestra la introspección emocional durante momentos difíciles.

"Este proyecto lo comenzamos a formar desde hace casi tres años. A comienzos de 2018, me llega esta canción Las esperanzas del compositor peruano Carlos Otero, yo ya le he grabado varias cosas a él, entonces me envió esta canción y desde que la escuché me provocó una profunda desolación, se me arrugó el corazón, no podía creer lo que estaba oyendo y pensé ojalá nunca tengamos que vivir esas situaciones, ni hacer esas aseveraciones. Esto con el fin de explicar que esta canción no se compuso ayer o por la situación que estamos viviendo sino que fue premonitoria”, afirmó Tania Libertad en entrevista con Publimetro.

Con este nuevo EP, el bajista y fundador de Caifanes en conjunto con Tania Libertad se desprenden de los estilos que han consolidado sus carreras durante más de tres décadas para ofrecer una nueva interpretación de sus voces en un formato más íntimo.

"Las esperanzas es una canción que no quería hacer sola porque me iba a dar una depresión, entonces dije me tengo que agarrar del brazo de alguien y si es de una amigo mejor, eso naturalmente me llevó a los brazos de Sabo, quien es mi amigo desde hace muchos años, hemos compartido grabaciones, escenarios, familia, tamales, ceviche, entonces le hablé y le conté de lo que quería hacer pero le dejé en claro que esta vez no quería que tocara el bajo sino que cantara y él aceptó”, mencionó la cantante de 67 años de edad.

En este sentido Sabo Romo destacó que, aunque él se ha desarrollado como músico, productor y director de voces jamás pensó que podría cantar con una de las voces más bellas del mundo.

"Tania en este afán de experimentar y de buscar una nueva emoción musical quiso hacer este proyecto conmigo porque, bien lo dijo ella, hemos compartido muchas cosas juntos, pero nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacer un EP como este. Cabe mencionar que Tania es la productora de mi primer disco solo en 1995 y que a partir de ello logramos tener una conexión muy especial y en 2020 más allá de la pandemia por fin Sa’nta ve la luz. Además, algo muy importante es que yo que no me asumo como cantante tengo la posibilidad de cantar con una voz enorme como la de Tania Libertad, entonces me siento honrado de ser parte de su lista”, comentó Sabo.

Los dos músicos adelantaron que algunas de las canciones que conforman este nuevo EP son inéditas

“Hice arreglos más ambientales y definitivamente es diferente a cualquier concepto de arreglo musical que hubiéramos hecho antes Tania y yo. Juntamos un puñado de canciones, que son hermosas. Encontramos esta ventana para poder darnos el tiempo de terminar este proyecto, que efectivamente, tiene un par de años tratando de desarrollarse y que ahora cae como anillo al dedo”, indicó Sabo Romo.

Más sobre Sa'nta…

Sabo Romo afirmó que Tania Libertad es una gran cocinera, pues siempre que la visita come platillos como tamales y ceviche.

Sabo Romo ha sido productor musical de artistas como Aleks Syntek y Benny Ibarra, además ha participado en giras con Adrian Belew y Andy Summer (The Police)

Tania Libertad se ha presentado en escenarios como el Palacio de Bellas Artes en México, el Olympia de París, Queen Elizabeth House de Londres, entre otros.

El video de la canción ya cuenta con miles de visualizaciones en YouTube y decenas de comentarios positivos.

La grabación y mezcla de la canción fue realizada por Diego Gómez Da Silva y la pasterización por Alex Deturk.

El EP de Sa’nta estará conformado por cinco temas musicales que mostrarán las emociones a flor de piel.

La cantante originaria de Perú, Tania Libertad ha grabado 45 discos en su carrera y se ha presentado en el Sydney Opera House en Australia.

