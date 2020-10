Actor de "Hasta el fin del mundo" habla sobre la salida de Pedro Fernández y asegura que había "mucha tensión" al principio

Hace seis años, Pedro Fernández causó revuelo e hizo historia pero no por un insuperable éxito de audiencias o masivas ventas de un disco sino por su sorpresiva salida de Hasta el fin del mundo, un melodrama que protagonizaba con Marjorie de Sousa.

Cuando el proyecto llevaba apenas cuatro meses al aire, el actor y cantante decidió salir de la producción de Nicandro Díaz y, sin dar más detalles al respecto, se informó de su renuncia. Aunque en su momento se dijo que Fernández se marchaba por problemas de salud, después se llegó a especular que los celos de su esposa e hijas por sus escenas de amor con la venezolana fueron el detonante.

No obstante, la verdad detrás de los motivos de su abrupta salida permanecen siendo una gran incógnita entre las sombras tanto para el público como para muchos de los miembros del elenco, entre ellos, Alan Slim, quien asegura que había "mucha tensión" cuando estaba en el plató “El aventurero de América”.

Alan Slim habla sobre la salida de Pedro Fernández de Hasta el fin del mundo

Durante una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el histrión recordó el revuelo alrededor del cambio de protagonista en la novela de 2014 y aseveró que, aunque nunca conoció lo que verdaderamente ocurrió tras cámaras, sí se manejaron varias versiones sobre la lamentable noticia en el set de filmación.

"No sé exactamente las razones por las que Pedro se salió, pero se decían muchas cosas como que había algún tipo de celos entre la mujer y Marjorie de Sousa, o sea que no quería que le diera besos en escena y de hecho los besos eran horribles", contó en el programa En casa de Mara.

El intérprete del enfermero psicópata ‘Cristian Blanco Cabrera’ en la trama además confesó que para él, por lo que veía en las escenas cariñosas entre de Sousa y Fernández, era evidente que uno de los dos no quería besar a su compañero y, de acuerdo a los comentarios entre el equipo de trabajo, ese era Pedro.

"Yo veía las escenas y decía: 'es que pareciera que eso que se dice sería verdad' porque era una cosa tan… Y la gente enojada escribía en las redes sociales de ‘¡Qué mal se ve! O sea ¿por qué se besan así?’. Y entonces yo preguntaba y decía: ‘pero quién es el (que no quiere)’ (y me contestaban) ’es que Pedrito no quiere besarla bien”, rememoró el también actor de 'Jaime Ernesto Rosales' en El señor de los cielos.

Sin embargo, ese no fue el único rumor que Slim escuchó durante el rodaje, pues también se dijo que a Fernández no le convenía económicamente.

"Luego otros decían que ganaba más en sus palenques y entonces como que no le convenía tanto, pero está raro eso porque sabes perfectamente cuánto te van a pagar desde el principio, entonces no sé, se dicen muchas cosas, leyendas", destacó.

Indiferentemente de cuál sea la verdad, para Slim, la salida del cantante –quien más nunca volvió a actuar en un teledrama- y la entrada de David Zepeda para sacar adelante Hasta el fin del mundo fue algo positivo para el ambiente laboral pues al principio se sentía mucha tensión.

"Creo que se trabajó un poco más relajado porque creo que había mucha tensión al principio", concluyó.

Sobre este tema también habló De Sousa en una entrevista con Castañeda en diciembre de 2019 donde expresó lo devastada que se sintió al enterarse de la decisión de Fernández.

"Cuando me enteré lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo”, confesó sobre el primer melodrama en México que ella protagonizaba. “Obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente amaba la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos y nunca supe por qué se fue. En serio nunca supimos”.

