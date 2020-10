Andrea Legarreta y su familia se escapan a la playa tras Covid-19

View this post on Instagram

🌶🌶🌶🌶🌶❤️❤️❤️❤️❤️ Y como buena mexicana, a mí me gusta que me hables con la neta!! Al 🌶 pues!!! AMO mis aretes muy mexicanos de @figaccesorios 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😍😍😍😍🌶🌶🌶❤️❤️❤️🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽