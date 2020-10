Presentan avance del personaje de Emilio Osorio en “¿Qué le pasa a mi familia?”, su nueva telenovela

Tras triunfar con Soltero con hijas, el productor Juan Osorio continúa trabajando arduamente en la preproducción de su nueva telenovela, ¿Qué le pasa a mi familia?, mientras sigue su incansable búsqueda por un galán para su protagonista en esta historia, Ariadne Díaz.

De hecho, a pesar de los contratiempos que ha sufrido tras el rechazo de José Ron al protagónico masculino, el desarrollo del melodrama va viento en popa y así lo demostró en días recientes al compartir en redes sociales uno de los primeros vistazos al personaje de Emilio Osorio en este proyecto.

Así lucirá Emilio Osorio en ¿Qué le pasa a mi familia?

A través de Instagram, la producción divulgó un video del detrás de escenas el pasado 6 de octubre donde se puede ver al joven presentándose ante las cámaras como ‘Lalo’, su rol en este teledrama producido por su padre.

En el avance, Emilio entra sobre una patineta a un set con pisos tipo dominó, rodeado de faroles antiguos en blanco y una gran pantalla al fondo con el nombre del drama en movimiento, intentando dominar una maniobra de skate.

Tras varios intentos, Emilio logra hacer el truco y se dirige a la cámara para introducirse en la piel de su personaje y dar a conocer a grandes rasgos cómo es su personalidad y sus aspiraciones.

Juan Osorio reveló el elenco de su nueva telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” y emocionó al público Ariadne Díaz volverá a las telenovelas con esta producción.

“Después de mi madre, mi mejor compañera es Lola, mi patineta. Sí es cierto que a veces me levanto tantito tarde, pero eso no significa que sea un bueno para nada. (…) Mi único sueño es que algún día mi madre esté bien orgullosa de mí y neta, fue con mi patineta que se me cruzó ‘Sol’, la niña más hermosa que he conocido…”, adelantó ‘Lalo’.

En las imágenes, además se muestra cómo será el look de Osorio para este proyecto pues aparece vistiendo muy relajado y cool con una camiseta sin mangas blanca con estampado, skinny jeans negros, una sudadera anudada en la cadera, clásicos tenis blancos y algunos collares.

De inmediato, la publicación desató una oleada de reacciones por parte de los internautas que no dudaron en manifestar su ansiedad y expectativas por conocer cómo será la participación de esta estrella luego de que brillara en Mi marido tiene familia y Juntos, el corazón nunca se equivoca.

“Ya quiero conocer a ‘Lalo”, “Algo me dice que ‘Sol’ será Karol (Sevilla)”, “A mí me gusta que arranque con todo esto”, “Ya quiero ver a Emilio como ‘Lalo’, ¡van a rifar!” y “Lalito’ is coming”, fueron algunos comentarios al pie del post en la red social.

Asimismo, el clip captó la atención porque para el rodaje de este aparente promocional, el histrión de 17 años llevó su melena rizada recogida en una cola baja y no las raftas que había llevado días antes y que habían impactado a su padre.

¿Qué le pasa a mi familia? contará con las actuaciones de Ariadne Díaz, Julián Gil, Rafael Inclán, María Sorté, Elizabeth Álvarez, César Évora, Diana Bracho, entre otros más, y su estreno se prevé para el próximo año.

