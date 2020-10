La reina Letizia sorprende en elegancia con maxi falda plisada de seda bordada con flores y blazer lila con top negro

View this post on Instagram

🇪🇸 . ❤️ Their Majesties King Felipe VI and Queen Letizia of Spain along with Their Royal Highnesses The Princess of Asturias and the Infanta Sofía will receive in audience the winners of the 2020 Princess of Asturias Awards who have been able to travel to Oviedo. Photos: The Queen attending the same event in other editions. 📍 Reconquista Hotel, Oviedo, Spain. . ❤️ Sus Majestades los Reyes don Felipe VI y doña Letizia de España junto a Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía recibirán en audiencia a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2020 que han podido viajar a la ciudad de Oviedo. En las imágenes vemos a la Reina en el mismo acto durante otras ediciones. 📍 Hotel Reconquista, Oviedo, España. . #QueenLetizia #ReinaLetizia