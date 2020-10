Eduardo Videgaray responde a su exesposa tras acusaciones de maltrato y adicciones

Eduardo Videgaray se encuentra en medio de la polémica tras los señalamientos que hizo contra él su exesposa, Rachel Warrington Blair, quien reveló que durante su matrimonio el conductor era adicto al alcohol y a las drogas, además destacó que en una ocasión la golpeó. Por esta razón, Eduardo Videgaray decidió romper el silencio y aclarar la situación.

Eduardo Videgaray y su prometida Sofía Rivera Torres asistieron al programa De primera mano con Gustavo Adolfo Infante, donde el conductor aceptó que sí tuvo un problema de adicción a las drogas en la década de los 90 pero negó rotundamente haber maltratado a su exesposa.

"Buena parte de lo que dice esta señora es un infundio, una calumnia, es una mentira absoluta", dijo Eduardo Videgaray pero afirmó que durante los siete años que estuvieron casados, los dos tuvieron un problema grave con las drogas y destacó que se iba de fiesta con El Estaca y El Burro Van Rankin.

"De ninguna manera voy a negar algo que es totalmente cierto y que ha sabido todo el mundo, eso es un hecho Mona. Sí, la verdad sí, tuve un problema grave de adicciones en los años 90 y sí me la pasaba en la parranda, justamente en los años que estuve con esa persona, teníamos una relación en la cual, lo que nos unía era precisamente la droga fueron años difíciles. Prueba de ello es que, cuando me divorcié de ella le empecé a meter duro al deporte y me deshice de mis adicciones (…) Ella era adicta igual que yo, incluso me atrevería a decirte que ella tenía un nivel de adicción peró que el mío", declaró.

El conductor recordó que en el tiempo que estuvieron juntos Rachel Warrington Blair daba clases de inglés a niños de siete años, por lo que incluso llegó a dar clases drogada. "Al final de nuestra relación, su adicción era tal que inhalaba cocaína para dar clases", dijo Eduardo Videgaray.

Consejos para comprar un colchón ¡No pongas en juego tu descanso! Sigue estas recomendaciones y compra el colchón que se ajuste a tus necesidades

En cuanto a la violencia física, Eduardo Videgaray enfatizó que eso es una mentira absoluta, pues él jamás la golpeó.

"Es una total falacia, yo entiendo que lo que ella quiera es hacer daño y sacar esto en este momento Sofía, que amo con toda mi alma, y que ha estado conmigo todo este tiempo, en cuanto anunciamos que nos íbamos a casar, entonces es cuando se le ocurre dar esta entrevista", señaló el conductor.

















Publicidad

















Asimismo, Sofía Rivera Torres comentó que conoce todo lo que sucedió con Rachel y que confía al 100% en Eduardo Videgaray.

"Yo a Rachel no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, lo único que sé de Rachel es las conversaciones que ha tenido con Eduardo y por supuesto lo que me ha contado Eduardo, su familia, toda la gente que la llegó a conocer, que nadie tiene nada bueno que decir de ella, la verdad y por otra parte te puedo decir que el hombre que tengo a lado que lo conocí hace siete años y me cayó fatal, pero desde hace dos años que me caes bien Videgaray", aseveró.

Pero eso no fue todo, ya que Sofía Rivera confesó que ha recibido ataques en redes sociales por parte de Rachel Warrington Blair.

"No me conoce pero se metía a mis redes sociales, creaba distintas cuentas y ahí comentaba en los links que subía Imagen Televisión, creo que en algún momento llegó a comentar algo De primera mano, pero en ese momento la gente no sabía quien era, pasaba desapercibida y nosotros no lo podíamos creer. Ponía insultos para mí fisicamente, insultos para Eduardo, queriendo ventanear, llamándome racista", dijo la conductora.

Aquí el momento…

Ex de Eduardo Videgaray revela que le fue infiel y la golpeó ¡Advierte a Sofía Rivera! Rachel Warrington Blair confesó que los siete años que estuvo casada con Eduardo Videgaray fueron un martirio

También puedes ver: