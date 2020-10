Kate del Castillo deja atrás el miedo y brinda por los nuevos proyectos en México

Kate del Castillo ha tenido una carrera con momentos especiales, su vida ha estado en boca de todos, pero si algo ha aprendido, es a enfrentar sus propios miedos.

La actriz charló con Publimetro sobre este regreso a México para trabajar en varios proyectos, entre ellos dos grabaciones especiales: la primera un espectáculo de su padre, Eric del Castillo, que realizó en el Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE); el segundo, la obra I'm OKate que la hará permanecer varios días en Guadalajara.

“He aprendido mucho acerca del miedo en mi propio cuerpo y vida. Lo único que me queda es enfrentar ese miedo para poder seguir adelante. Estoy en México -felizmente. El año antepasado visité a mis papás en Navidad en la Ciudad de México. Tuve un pequeño susto cuando entré la primera vez a México, porque había una alerta y me detuvieron bastante tiempo en migración del aeropuerto internacional, pero todo salió bien y yo iba con mi abogado. Ahorita que regresé todo estuvo súper bien, no tuve ningún problema y me dio mucha alegría, sobre todo, ir a ver mis papás, pasar unos días, porque tenía muchos años sin ir a una playa mexicana, esta vez fueron unas minivacaciones con mis papás en Punta Mita y en Guadalajara”, adelantó Kate.

Reveló que pasa por un buen momento de su vida, en la que combina sus facetas de empresaria, activista, productora y actriz.

“Estoy en un momento increíble de mi vida, a pesar de los momentos de que estamos pasando como humanidad. Me siento muy bien, fuerte, llena, entera de amor en todo lo que estoy haciendo. Hay muchas causas que merecen mi atención, me encantaría apoyar miles de causas, pero siento que si te metes en todos pierdes esa credibilidad y no puedes mandar el mensaje como tiene que ser”.

Añadió, “siempre como inmigrante, como mujer migrante, me interesa México, donde sea que esté viviendo, porque siempre seré mexicana y soy mexicana antes de ser cualquier cosa. Tengo 20 años acá en Estados Unidos viviendo y claro me preocupa todo este desastre que estamos viviendo en Estados Unidos y que se convierte en algo global, que incluye a Latinoamérica”.



Durante la entrevista, Kate del Castillo soltó algunas carcajadas, cuando le preguntamos cuáles serían sus debilidades, virtudes y si podría llegar alguna serie biográfica.

“Soy bien confiadota, confió mucho en la gente y asé me he dado de trancazos en la vida. Por confiar he sido traicionada en miles de formas, y he pasado por cosas: una por impulsiva, no pienso las cosas y soy como una animalito salvaje que reacciona porque soy intuitiva, apasionada y eso me ha llevado a tener muchos problemas; segundo, no me arrepiento de nada y no tengo que pedir perdón. Si hay algo que me he equivocado, porque me he equivocado muchas veces, no me cuesta ningún trabajo aceptarlo porque eso te hace más humilde y aprendes de los errores”.

Agregó sobre una serie biográfica, “no para nada [risas], todavía no llego a tener una cosa así, un ego así, bueno no me refiero a ego, pero no se me hace que todavía sea algo así para hacer; tal vez pueda compartir proyectos de lo que he vivido y hablar de las cosas después de un tiempo, a lo mejor más adelante [risas]”.

Guadalajara

Kate del Castillo será conductora junto a Manuel García-Rulfo durante la presentación de la iniciativa de Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco y del Consejo Consultivo Filma en Jalisco, que se realizará el 21 de octubre, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Habrá alfombra roja con invitados especiales y la participación de Guillermo del Toro vía streaming.

Proyecto familiar

Con la productora tapatía Guanamor grabó un espectáculo de su padre Eric del Castillo, que se ha convertido en un material muy importante para la familia. Se realizó en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

“Tengo una productora que se llama Cholawood Productions. Grabamos en Guadalajara, el espectáculo con el que mi papá que tiene 40 años haciéndolo que se llama ¡Llegó la revolución señores! Fuimos a grabarla porque no se cuándo vamos a volver a los teatros, no sabemos en qué condiciones, todo es una incertidumbre tremenda y yo quiero dejar este show tan espectacular de mi papá, tan bonito, que habla de la revolución mexicana de una manera muy linda, con música y corridos. Quería tenerlo como un legado de mi papá, que lo quiere tener grabado".

Añadió, "la idea es pasarlo por una plataforma, yo tengo un pequeño cameo [risas] de un corrido llamado La Martina, donde interactúo con mi papá”.







I'm Okate

Se grabará durante una semana en Guadalajara. “Lo vamos a grabar para ponerlo en una plataforma o una televisora. En la obra me burló de mí misma y de una manera muy linda las escriben Las Reinas Chulas que son unas dramaturgas y comediantes mexicanas que escribieron la obra de teatro, es un biocavaret. Hablamos de miedo es el primer factor de esta obra migración amistad de muchas cosas”.

"Quiero hacer muchas codas en Guadalajara. Jalisco me parece un lugar maravilloso. Vamos a hacer mi show, que por la pandemia nos cancelaron toda la gira, ya teníamos 19 fechas en soldout en Estados Unidos, y solo hicimos una presentación en McAllen, Texas. Quiero sentarme con la gente que tiene el poder en Jalisco y decirles que estoy ávida de hacer cosas y por eso voy a regresar en estos días para realizar mi show".

Voto latino

“Es una etapa muy importante en la que todos los latinos tenemos alzar la voz, además porque tenemos la capacidad, somos 32 millones de latinos en Estados Unidos elegibles para votar. Tenemos el poder de elegir al siguiente presidente del país, eso es tan importante,estamos en una confusión tremenda una presidencia que está provocando violencia y que está dividiendo como país. Después de una revolución o caos vienen cosas mejores, pero ha sido duro lo que está pasando en Estados Unidos y Latinoamérica”.

Mujeres en la pantalla



"Quiero hacer los personajes que quiero hacer y por eso monte mi productora para salirme de los estereotipos. Quiero hablar de cosas que nos afectan a todos, no solo a los latinos, no quiero hacer -únicamente- televisión latina. Como actriz nunca voy a dejar de hacer cosas en español porque es lo mío, es mi idioma y lo que quiero es trabajar y pagar las cuentas. Busco sobre todo en las mujeres que dejemos los estereotipos, que dejemos de ser las guapas tontas, las mujeres que dependemos de los hombres, la sirvienta o la puta; lo mejor, es que ya hay personajes de mujeres abogadas, doctoras, eso es lo que quiero".

Telenovelas

"No creo que regrese a las telenovelas, porque me quitan mucho tiempo, son repetitivas y me aburro por eso dejé de hacerlas. Aprendí mucho de ellas y estoy orgullosa de las telenovelas que hice, es algo muy mexicano y van por todas partes del mundo. Soy agradecida con la gente que me dio la oportunidad y ya, pero uno se tiene que mover para adelante por eso salí de mi país para buscar oportunidades en Estados Unidos", dijo la actriz.

