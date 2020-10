Lucero muestra su celulitis sin complejos en un mini vestido rojo con flecos fucsia

Lucero se ha convertido con el paso de los años en ícono de al menos tres generaciones: los que crecieron junto a ella mientras se convertía en la estrella que es hoy en día, y aquellos que la conocieron hace un par de años y quedaron rendidos ante su talento tanto musical como actoral.

Precisamente, los fans están disfrutando nuevamente de la exitosa telenovela Soy tu dueña, que protagonizó junto a Fernando Colunga en 2010 y que Las Estrellas está retransmitiendo para toda Latinoamérica. Y en honor a esta emblemática historia, la propia Lucero recreó para TikTok una de las escenas de Valentina Villalba, demostrando una vez más todo su poder interpretativo.

Lucero presumen su abdomen de acero con mini top de cristales y pantalón blanco a la cadera Brilló con este look

"Uno más de Valentina Villaba, chequen sombrero y chaleco 10 años después… No me pude resistir a una de mis escenas favoritas, frases inolvidables", escribió la artista de 51 años al compartir la nueva versión de la escena de hace 10 años. Los admiradores, por supuesto, quedaron encantados con este video:

@ potolucerina El segundo mejor TikTok de la historia !!!!! Qué bárbara… Un premio TVyNovelas qué …. Te mereces un Oscar !!!

El segundo mejor TikTok de la historia !!!!! Qué bárbara… Un premio TVyNovelas qué …. Te mereces un Oscar !!! @ claudia_vianakaka Nadie cambia…solo evolucionar con Lucero

Nadie cambia…solo evolucionar con Lucero @ taislopesls Reina de todo

Reina de todo @micky1970 Ya me estoy recordando esta escena, una de mis favoritas, gracias por el recuerdo

Lucero muestra su celulitis sin complejos al usar un mini vestido rojo con flecos fucsia

Así como Lucero abre su vida al público y se siente en confianza con sus fans para contarle distintas anécdotas de su carrera, también se siente muy segura de sí misma a la hora de usar mini vestidos a sus 51 años. La edad no es una limitante para ella porque vive el día a día con la misma fuerza y alegría de su juventud.

Lucero impacta con un vestido bordado al estilo telaraña que resaltó sus curvas Es una diosa conjugando sensualidad y elegancia

Y aunque muchas mujeres se traumatizan por tener celulitis, eso para Lucero no es problema ni razón para acomplejarse: en una pasada ocasión, durante la promoción de su colección de zapatos, se vio hermosa con un mini vestido rojo off shoulder y con flecos fucsia, que dejó entrever su celulitis. Es una muestra de que la perfección no existe y que la mujer no debe buscarla frenéticamente.



La belleza de una mujer no viene dada por cómo luce físicamente, sino por la energía y la pasión que proyecta. Y Lucero es una de las artistas más entregadas que existe: desde niña ha estado en el mundo artístico, comenzando por la actuación en telenovelas y películas y pasando por el canto. A más de 40 años de carrera artística, Lucero sigue mostrando emoción y ganas de seguir creando mucha más música e historias.



Te recomendamos en video