Chumel Torres rompe el silencio sobre su relación con Natalia Téllez

Chumel Torres por fin habló del romance que tuvo con Natalia Téllez y cómo fue que se hicieron novios, luego de que por mucho tiempo los dos famosos prefirieron mantener su relación en silencio, así como su ruptura. Pero en esta ocasión, el youtuber decidió relatar la historia de su romance con la conductora.

Durante una charla con Yordi Rosado en su canal de YouTube, Chumel Torres contó que Natalia Téllez lo entrevistó en diversas ocasiones, pero fue durante una entrevista en MVS que se dio la química entre ellos.

"A Nat yo la conocí cuando dirigí una cosa que me inventé que se llamaba El Break PM y de pronto vi pasar a Sailor Moon y dije '¿quién es esta morra?', me dice Juan Ugarte es Natalia Téllez y dije es la morra más bonita del país, eso fue hace años, entonces pasaron tres años y yo empecé a hacer mi proyecto y yo a Natalia la conocí tres veces, me entrevistó una vez, como que nos topamos en un evento, yo con corazones en los ojos y a la morra como que le valía ma… es bien distraída", comentó Chumel Torres.

Pero eso no fue todo, pues el youtuber recordó que le avisaron de última hora para hacer una entrevista con Natalia Téllez y él la aceptó, pues le gustaba mucho la conductora.

"Entonces pasó que hice una gira de standup en las elecciones, de estas que pasaron de AMLO, y yo ya había hecho sold out, ya estaba el Metropólitan lleno y me dice Osvaldo, uno de mi equipo, 'oye hablaron de MVS que Natalia Téllez te quiere entrevistar pero ya llenaste, entonces les dije que no' y le dije 'en este momento les marcas y llévenme ahorita con Natalia', pero tienes que grabar Pulso, me vale ma…, entonces no grabé Pulso ni nada ¡Claro, era Natalia Téllez! Íbamos en la Vespa, entonces llegué con Nat y pues sí, un ángel de vieja, entonces me entrevista y nos empezamos a pelear", recordó Chumel Torres.



















Tras la pelea por sus ideologías políticas, Natalia Téllez y Chumel Torres salieron a un bar donde se besaron por primera vez y comenzó el romance.

"Estuvimos platicando horas hasta que me dijo 'oye dame un beso' ¿Sabes qué me pasó? Que siempre me he sentido como insuficiente y dije claro que no está pasando esto", dijo Chumel.

Luego de varios meses de relación, Natalia Téllez y Chumel Torres decidieron seguir caminos distintos y actualmente la conductora tiene una nuevo galán, a quien ya presume en sus redes sociales.

