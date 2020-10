Famosas se solidarizan con la lucha del cáncer de mama

View this post on Instagram

Pincheee cáncer… estuviste muy cañón , pero con todo y todo nos trajiste muchas cosas buenas. Nos hiciste más fuertes, más conscientes, más amorosas, más reflexivas, más empoderadas, más vivas! Te pasaste varias veces y me pusiste a llorar en las noches como nunca nadie lo había hecho. Sentía que me ahogaba en el colchón de mi cama y lo peor Esque no se lo podía contar a nadie porque nadie me iba a ayudar a resolverlo porque la única solución que tiene el cáncer es de que forma quieres verlo y ahí fue cuando mi mamá decidió verlo como una oportunidad de crecer y ahí fue donde yo también crecí, porque yo también me enfermé, mi hermana, mi sobrina y toda nuestra familia. Hoy más que nunca celebró este día porque estás viva y más viva que nunca, disfrutando, gozando y riendo como nunca! Y aprovechando todo esto para cruzarte en el camino de la gente y pasar el mensaje de que detectar el cáncer a tiempo puede salvar tu vida. Mi mamá detectó el cáncer gracias a una mastografia anual ¿tu? ¿Ya te la hiciste? No dejes que el pinché cáncer llegue a tu vida! #MesRosa