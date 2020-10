La nueva temporada de Dexter no decepcionará a los fans según lo señaló el showrunner

Decepcionados, pero fieles a la historia. Así se han sentido y comportado los fans de la serie Dexter que en la anunciada nueva temporada esperan ver un desarrollo y final de la trama más oportuno y real. Y es que tras culminar la anterior entrega hubo quienes no estuvieron de acuerdo en que este personaje terminara en medio de la nada y sin destino alguno. Por eso, su showrunner Clyde Phillips señaló que lo que se viene le permitirá tener una segunda oportunidad en la que no defraudará a los seguidores.

Dexter nueva temporada: "No decepcionará a los fans", dijo su showrunner

A través de 10 capítulos se desarrollará está temporada 10 en la que el actor Michael C. Hall retoma el papel de Dexter, un forense muy particular que por las noches se convierte en el más peligroso criminal capaz de hacer justicia muy a su estilo. Por eso Phillips añadió que en este muy esperado regreso no defraudará a la audiencia con un final general ni incierto, sino muy puntual y que muestre la evolución del personaje, así como el paso de los años.

A su criterio, será una nueva oportunidad para ofrecer una mejor historia y un final más alentador para quienes esperan respuestas concretas sobre el destino de Dexter. "Queremos que esto no sea la novena temporada de Dexter. Han pasado diez años, o tantos años, para que esto salga a la luz, y el programa reflejará ese paso del tiempo. En cuanto al final del programa, no se parecerá en nada al final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final. No decepcionaré a los fans", señaló en sus redes sociales.

Estas declaraciones también confirman su interés por mantenerse en los primeros lugares de rating, pues la novena temporada registró los peores números en cuanto a vistas e incluso llegó ser catalogada como la peor serie televisiva por carecer de un final realmente digno para el personaje. Con esto se espera que el regreso de Dexter sea inolvidable y posee un final digno de impacto.

