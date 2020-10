'Platanito' está hospitalizado tras complicaciones por Covid-19

El comediante Sergio Verduzco mejor conocido como Platanito se encuentra hospitalizado a causa de complicaciones por Covid-19. Por medio de sus redes sociales, Platanito publicó una serie de fotografías en el hospital y refirió que se encontraba internado debido a complicaciones cardiacas a causa de dicho virus.

Platanito alertó a sus seguidores al publicar una fotografía en una cama de hospital, pero no perdió su peculiar sentido del humor y agradeció a las personas que han estado al pendiente de su salud.

"Claro que saldré de esta también pinche Covid te odio te quisiste chingar a mi corazón culero. Gracias por sus oraciones y buenas Vibras", escribió Platanito en su cuenta de Instagram.

Actualmente Platanito se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México y por medio de sus publicaciones agradeció a sus seres queridos por estar cerca de él en estos momentos complicados.

"Gracias @vickyo22 y @josefcomoreno no tengo como agradecer su amor y su apoyo los amooooooo", publicó el comediante.

Cabe destacar que en en septiembre, Platanito reveló que dio positivo a Covid-19 y tras varias semanas en cuarentena y cuidados, lo dieron de alta. Sin embrago, durante un live con Charlie Barrientos "El Huevo" comentó que la pasó muy mal con los síntomas y que a pesar de que ya estaba dado de alta debía continuar con los cuidados.











"Me pegó muy duro (…) Fueron tres semanitas horribles, amigo. Ya me dieron de alta pero eso no significa que puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear", comentó Platanito.

Pero Platanito no sólo se ha visto afectado en cuestión de salud por el coronavirus, pues el famoso payaso aseguró que ha tenido que vender relojes y coches para poder sobrevivir debido a la cancelación de shows en vivo por la pandemia. "Vendí todo lo que pude y muchas cosas personales las malbaraté", dijo Platanito a la revista TVyNovelas.

