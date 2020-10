Lisboa, de La casa de papel, deslumbra con look montañero de biker short y botas

View this post on Instagram

Eta eskerrik asko, Pedro de Hierro @pedrodelhierro_official look zoragarri honengatik. Eta @joyeriamunoa arrakada eta eraztun politengatik/ Muchas gracias a Pedro del Hierro @pedrodelhierro_official por éste maravilloso look y a @joyeriamunoa por esos bonitos pendientes y anillo/ Thank you so much Pedro del Hierro @pedrodelhierro_official for this wonderfull look and @joyeriamunoa too for those pretty earrings and ring