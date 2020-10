Así luce en la actualidad 'Nandito', el hijo de Thalía en María la del barrio a 25 años de la telenovela

Uno de los mayores sufrimientos que tuvo que enfrentar Thalía en la telenovela María la del barrio, fue la pérdida de su hijo Fernando, conocido como 'Nandito', fruto del amor entre María y Luis Fernando de la Vega.

El personaje de María lo pasó muy mal durante su embarazo: sentía felicidad por tener un hijo con el amor de su vida, pero a la vez tuvo que lidiar con depresión, delirios y además con las dudas y el abandono de Luis Fernando, quien creía que ella lo estaba engañando con su hermano.

Cómo luce en la actualidad Nandito, el hijo de Thalía en María la del barrio

En cierta oportunidad, María la del barrio sale de su casa y comienza a deambular por las calles fuera de sí, sin ser consciente de quién era o de dónde estaba… y es cuando se le presentan los dolores de parto, dando a luz a su hijo, que termina regalando cuando es dada de alta, producto del desequilibrio emocional que presentaba en ese momento.



Más tarde, cuando se reencuentra con Luis Fernando y aclaran las cosas, ambos comienzan la búsqueda incansable de 'Nandito', convirtiéndose en la obsesión de María la del barrio, quien añora estar con su hijo y se siente muy dolida por haberlo perdido. Finalmente, ambos se encuentran y es la mayor felicidad para ambos.



El recordado 'Nandito' fue interpretado por el entonces joven actor Osvaldo Benavides, quien estaba en el pleno comienzo de su carrera como actor. Tenía 16 años de edad y ya había actuado en telenovelas como 'El abuelo y yo' y 'El premio mayor', siendo María la del barrio la telenovela que lo catapultó al éxito.

Hoy en día, Osvaldo tiene 41 años de edad y ha participado en importantes telenovelas como 'La que no podía amar' y 'Lo que la vida me robó', protagonizando además la exitosa historia 'A que no me dejas', junto a Camila Sodi en 2015.

En 2019 se estrenó en Netflix la serie Monarca, producida por Salma Hayek, en la que Osvaldo es uno de los protagonistas, proyecto que lo ha hecho muy feliz y lo ha llenado de buenas experiencias y satisfacciones.

En una pasada entrevista para el programa La Cuchara WTV, Benavides comentó lo importante que ha sido el papel de Nandito en su carrera artística: "Me abrió todas las puertas esa telenovela, no empecé ahí mi carrera pero a raíz de esta telenovela y del personaje de Nandito se me abrieron las puertas y empecé a hacer cine".

"Entonces es parte de mi vida, de mi crecimiento. El fenómeno que es en redes sociales con generaciones que ni siquiera existían cuando estaba la telenovela me parece fascinante", confesó.

