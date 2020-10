Más allá de la Luna tendrá desfile de carros alegóricos en la CDMX

El largometraje animado, Más allá de la Luna estará disponible en la plataforma de Netflix a partir de este viernes, 23 de octubre, por lo que han decidido celebrarlo con un desfile de carros alegóricos por las principales calles y avenidas de la Ciudad de México, para que la gente pueda ver a los personajes desde la ventana de su casa.

Así Netflix y los personajes de la cinta llevarán alegría a lo más pequeños y a los que no lo son tanto, durante el encierro debido a la pandemia.

¿De qué trata la cinta?

Motivada por su pasión por la ciencia, una chica brillante construye un cohete y despega para demostrar que la diosa de la luna realmente existe. En poco tiempo, comienza una aventura inimaginable y descubre un mundo repleto de criaturas fantásticas. Dirigida por Glen Keane, una leyenda en películas de animación, y producida por Gennie Rim y Peilin Chou, “Más allá de la Luna” es una aventura musical emocionante acerca de avanzar y enfrentar lo inesperado, gracias al poder de la imaginación.

La idea es que la gente no salga de sus hogares, pero tal vez el desfile pueda sorprender a uno que otro peatón que esté caminando por estas calles., si es así, es recomendable guardar la sana distancia.

Habrá oportunidad de verlo, ya que se realizará durante tres días 23, 24 y 25 de octubre.

Horarios y ruta

Por la mañana

8:00 a 8:15 Reforma

8:15 a 8:45 Masaryk

8:45 a 9:15 Palmas

9:15 a9:45 Masaryk

9:45 a 10 Reforma

Por la tarde

15:00 a 15:15 Reforma

15:15-15:45 Masaryk

15:45 – 16:15 Masaryk

16:15 – 16:25 Gutenberg

16:25 – 16:40 Thiers

16:40 – 17:00 Sevilla

17:00 – 17:10 Av. Chapultepec

17:10 – 17:15 Medellín

17:15 – 17:25 Cibeles

17:25 – 17:30 Oaxaca

17:30 – 17:35 Sonora

17:35 – 18:15 Álvaro Obregón

18:15- 18:20 Monterrey / Florencia

18:20 – 18:50 Reforma (Ángel de la Independencia)

18:50 – 19:20 Reforma (hacia Masaryk)

Danna Paola se lanza a la Luna, con los pies en la Tierra

Danna Paola es una fiel creyente en la numerología, astrología, pero sobre todo de la Luna, la cual la hace conectarse con la gente que más ama, sobre todo cuando está lejos.

"Tengo una filosofía, que es súper bonita. La Luna siempre ha sido muy importante en mi vida, y siempre que estoy lejos de mi familia e la gente que amo, les digo 'no importan donde estemos, siempre que veas la Luna ahí voy a estar', es algo muy romántico, pero es cierto, todos vemos la misma luna", contó Danna a Publimetro.

El próximo proyecto de la cantante la acercó más a este satélite natural de la Tierra, se trata de la cinta animada Más allá de la luna que podrá verse a través de streaming, y de la cual Danna Paola interpreta el tema principal, llamado Viaje a la luz.

"Yo he crecido con princesas, con magia e ilusión, con cosas de fantasía, y no es la excepción en este proyecto. Más allá de la Luna es un parteaguas en mi carrera, porque sólo incursiono como cantante y no como actriz de doblaje, pero a nivel de interpretación, también me hace actuar, de alguna manera hay que llegar al corazón con la interpretación y es lo que me puse de reto con Viaje a la luz y así ha sucedido, he tenido mucha inspiración", dijo sobre su trabajo en esta historia, y agregó, "No puedo pedir más, es una canción que me pone la piel de gallina, en cuanto a la película es una historia con mucha esperanza y amor, habla de la familia, de lo importante que son los valores y tradiciones. Justo en este momento es muy necesaria".

La protagonista de esta animación es un niña llamada Fei Fei, con la que la intérprete de Oye Pablo se identifica. "A pesar de que tiene 12 años, me identifiqué con su determinación. Del creer es poder, esta frase que tiene la cinta, creo que justo rige mucho con mi personalidad y mi día a día, así he creado mi mundo y mi carrera musical durante 21 años, el creer lo que soy, en mí misma, mi proyecto, en lo emocional. Fei Fei no se da por vencida y ella sola crea su cohete para viajar a la Luna, es un poco parte de la meta, me lanzo a la Luna pero con los pies en el suelo".

Danna también adelantó que ya tiene listo su próximo álbum el cual está a punto de lanzar, y que entre su planes, y si la pandemia lo permite, realizará una gira internacional en 2021.

