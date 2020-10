Selena Gomez, María Elena Salinas y más serán reconocidas por el Latin Grammy

Con el fin de reconocer el trabajo de las mujeres profesionales dentro del sector de las artes y entretenimiento, la Academia Latina de la Grabación anunció las Leading Ladies of Entertainment de 2020, que es una distinción que forma parte de las celebraciones de la semana del Latin Grammy que valora a mujeres cuya consciencia social, así como sus importantes aportes, han inspirado a la siguiente generación de mujeres líderes. Por lo que será Selena Gomez, Gloria "Goyo" Martínez, Angela N. Martinez y María Elena Salinas las homenajeadas en este ámbito.

La Academia destacó que debido a los desafíos impuestos por la pandemia del Covid-19 serán reconocidas mediante una celebración virtual el 17 de noviembre. Erika Ender, cantautora, actriz, ganadora de dos Latin Grammys y nominada al Grammy, y una de las homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment en 2017, será la conductora del evento.

"Como cada año, quedo asombrado por el grupo seleccionado para recibir el reconocimiento de Leading Ladies of Entertainment, y me siento orgulloso de celebrar y honrar líderes tan destacadas que han forjado el camino para tantas personas", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación.











"Estas cuatro mujeres, exitosas, son apasionadas, objetivas y extraordinariamente inspiradoras. Estamos agradecidos por el impacto positivo que logran dentro de nuestras comunidades y por el ejemplo que dan a la siguiente generación de líderes, demostrando que todo es posible", destacó.

El evento anual de Leading Ladies of Entertainment no solo es una oportunidad para que La Academia Latina de la Grabación otorgue reconocimiento y destaque el trabajo de mujeres excepcionales, sino que también sirve como plataforma para recaudar fondos para la Fundación Cultural Latin GRAMMY. Una parte de los fondos recaudados de patrocinios corporativos se donará para subsidiar una beca para una joven interesada en estudiar música.

¿Por qué reconocerlas?

Selena Gomez es una artista musical, actriz y productora. Ha alcanzado gran éxito comercial como vocalista y artista del género pop. Ha vendido más de 145 millones de sencillos mundialmente y conseguido más de 25 mil millones de transmisiones.

"Lose you to love me", el primer sencillo de su aclamado álbum Rare, disponible vía Interscope Records, marcó un momento histórico para la cantante, pues fue su primer número uno en la lista de Billboard Hot 100. Como actriz, protagonizó en Spring Breakers de Harmony Korine, The Big Short — nominada al Oscar — con Brad Pitt y Ryan Gosling, y Fundamentals of Caring con Paul Rudd. Gomez también es productora ejecutiva de la exitosa serie 13 Reasons Why de Netflix.

Ha usado su plataforma para destacar causas sociales durante su carrera y ha sido productora ejecutiva de la serie documental Living Undocumented, en Netflix, que no solo generó atención muy necesaria, sino también discusión sobre el divisivo tema de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Gomez también es productora ejecutiva del nuevo programa de cocina Selena + Chef en HBO Max, además de la recién estrenada película Broken Hearts Gallery. Próximamente protagonizará la nueva serie de Hulu Only Murders in the Building, junto a las leyendas de la comedia Steve Martin y Martin Short, proyecto del cual también será productora ejecutiva.

Gloria 'Goyo' Martínez

Como la apasionada y conmovedora voz del grupo colombiano ChocQuibTown, ganador de Latin GRAMMY y nominado al GRAMMY, Gloria "Goyo" Martínez ha pasado a ser una de las letristas más impactantes de la música latina. La cantautora y rapera afrocolombiana ha promovido mayor inclusividad e igualdad desde el comienzo de su carrera. Nacida en Chocó, un departamento colombiano ubicado en la costa del Pacífico, Martínez creció en un dinámico hogar musical. Fue gracias a su tema favorito, "Goyito Sabater" de El Gran Combo de Puerto Rico, que surgió su apodo "Goyo". Con ChocQuibTown ha explorado los géneros urbanos, alternativos y tropicales, y trasmitido siempre su pasión por el folclor colombiano. Esta habilidad para moverse entre diferentes estilos musicales ha producido colaboraciones memorables con artistas como Tego Calderón, Farruko, Carlos Santana, Carlos Vives y Zion & Lennox.

Angela N. Martínez ha trabajado en la industria musical durante dos décadas. Nacida en Miami, Martinez ha adquirido experiencia jurídica en prestigiosas disqueras como BMG US Latin, Universal Music Publishing Group y EMI Music Latin America. Además de su experiencia corporativa, ha trabajado independientemente con artistas, cantautores y productores, entre ellos Mike Bahía, Claudia Brant, Camilo, Mau y Ricky, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Pitbull y Ozuna. La revista Billboard la nombró "Mejor Abogada Musical" dos años seguidos, y recientemente recibió el premio "Wonder Woman" de la música latina durante la Latin Alternative Music Conference.

María Elena Salinas es una galardonada periodista y autora. Fue copresentadora del noticiero en Univision durante más de 30 años y en 2019 fue nombrada colaboradora de CBS News. Su trabajo periodístico ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos varios premios Emmy y Gracie, como también el Peabody, el Edward R. Murrow y el Walter Cronkite a la excelencia en periodismo político televisivo. La reportera bilingüe ha entrevistado a todos los presidentes de Estados Unidos desde Jimmy Carter. Salinas fue una de las primeras periodistas en Bagdad en tiempos de guerra y en 2014 participó en el debate sobre asuntos hispanos. En 2017, fue comoderadora de los primeros debates presidenciales en español entre el partido Demócrata y el Republicano, transmitidos por Univision. Salinas es miembro fundador de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y ha otorgado decenas de becas con su nombre a estudiantes de periodismo en las últimas dos décadas.

