Enrique Iglesias posa sentado en el excusado con su Latin Billboard ¡Lo critican!

Enrique Iglesias ha causo polémica en redes sociales al publicar un fotografía sentado en un excusado con su Latin Billboard, lo cual ha generado una serie de críticas por parte de usuarios de redes sociales, ya que algunos afirman que es una falta de respeto a los premios y al reconocimiento que se le otorgó.

El cantante originario de España fue galardonado durante la ceremonia de los Latin Billboard 2020 en la categoría de Billboard Top Latin Artist of All Time (Mejor artista latino de todos los tiempos), por lo que durante la entrega del reconocimiento afirmó que se sentía muy entusiasmado por este reconocimiento.

"Este es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada, así que cualquier cosa que diga perdónenme si me confundo. Quiero agradecer a los premios Billboard por este increíble premio, también quiero agradecer a mi equipo, quiero agradecer también a mi buen amigo Pitbull, quiero darle la enhorabuena a todos los artistas aquí esta noche, a todos vosotros y vosotras aquí esta noche. Quiero decirles a todos mis fans que gracias por todo el apoyo en el transcurso de mi carrera, los hecho muchísimo de menos, ojalá que los vea pronto y también a todo la gente que nos esta viendo en televisión, que se cuiden y que la energía sea positiva", afirmó Enrique Iglesias durante su discurso tras recibir el galardón.

Sin embargo, Enrique Iglesias logró generar controversia con la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, sentado en un excusado viendo el reconocimiento que se le otorgó, por lo que cientos de internautas le escribieron comentarios haciendo referencia de que el baño no era el mejor lugar para presumir su premio.

"Que no había otro rinconcito para la foto como que es una falta de espeto como que el premio le vale". "No entiendo … que chiste es". "En el retrete ¿Qué mensaje realmente quiere transmitir?". "Jajaja mi hermoso que quisiste decir ??", ¿Por qué estás en el baño?", fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante de 45 años de edad.

Pero no todo fueron críticas, pues Enrique Iglesias recibió miles de felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes extrañan verlo arriba de una escenario.

Cabe destacar que uno de los éxitos mas recientes de Enrique Iglesias es la canción El baño, que realizó junto a Bad Bunny, y que actualmente cuenta con 380 millones de visualizaciones en YouTube.

