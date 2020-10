Toti Willy, ex Micro Chips, comparte su 'Silencio'

Quién no recuerda a la pequeña Toti Willy, quien debutó en el mundo de la música en la década de los 80, con la banda de pop infantil Micro Chips conformada por Javier, Toti y Daniel Willy; Jay de la Cueva, Tito de Llano y Ricardo Villa.

Temas como Angelo, Boomerang y No quiero tuvieron un gran popularidad, que se desprendieron del primer álbum titulado Niños eléctricos.

“Ha sido un proceso larguísimo ya que empecé a muy corta edad. He seguido haciendo música casi todo el tiempo , tengo un LP completo que realicé en 2007 y un EP en 2016, pero siempre he estado componiendo. Después del grupo de niños, siempre seguí en la música. Asimilar y digerir todo ese éxito de niña, pues me llevó algo de tiempo y no fue fácil; de hecho, algunos años seguía haciendo música pero no quería estar en vista de nadie, era una cosa extraña", compartió Toti.

Añadió, "no quería la fama, que por lo general los artistas están buscando pues que su trabajo sea reconocido de alguna manera. Yo como que quería seguir en la música, pero al vez, huía de esa parte. Poco a poco fui aceptando todo, incluso con terapias para asimilar, entender y aceptar que fue algo maravillosos lo que ocurrió. Trabajé mucho para hacer un cambio y reconectarme con la música y todo lo que conlleva”.

La cantante presenta lo que es su segundo sencillo Silencio, que se estrena en las primeras horas del 23 de octubre; además este 22 de octubre festeja su cumpleaños.

“Hoy (jueves) a las doce de la noche sale mi canción y el video. Con este disco me siento muy plena , feliz, una Toti que acepta todo lo que le ha ocurrido, que está disfrutándolo. También preparada para llevar mi música a todos los lugares y conectar con la gente. Silencio es una canción muy especial para mí, que habla de que la gente no quiere conectar, sentir, que nos da miedo todas esas cosas, si no nos permitimos ser vulnerables entonces no estamos viviendo. Es un tema que quiero compartir, que también habla de todos los silencios que guardamos, de no enfrentar la realidad y esos abusos que mantenemos en secreto, lo que no es algo positivo".

Totu Willy compartió con Publimetro que aún tiene mucho de esa inocencia de la infancia.

"La inocencia de alguna manera se me hace algo hermoso. Me gusta mantener eso, no tengo malicia, a veces cuesta trabajo entender lo que ocurre alrededor, pero desde muy niña fui muy observadora, analítica y sensible".

Cronología

1987 Nace la agrupación infantil de Micro Chips

1990 Los hermanos Willy salen de Micro Chips para formar una nueva banda llamada Rock Kids

1997 Toti emprende una gira cantando covers por todo el país

2007 Lanzamiento de su primer disco como solista Toti

2016 Lanza su EP Polaroids con la colaboración de Alejandro Marcovich

2019 Lanza el EP Humano con el primer sencillo Que lástima que no eres tú

2020 Estrena segundo sencillo llamado Silencio

