Juan Soler revela que él le pidió a su ex Maki quitarse su apellido

El 27 de noviembre de 2018, los actores Maki Moguilevsky y Juan Soler sorprendieron al público al anunciar mediante un comunicado en sus redes sociales que tras 15 años de matrimonio y procrear a sus dos hijas, Mía y Azul, habían tomado la decisión de separarse.

A partir de ese momento, los seguidores de la expareja pensaron que luego de la ruptura y posterior divorcio, la argentina había decidido también quitarse el apellido de casada y adoptar de nueva cuenta el que tenía cuando era soltera; algo que no hizo sino hasta agosto de este año.

Sin embargo, ahora, a casi dos años de comunicar su separación, el actor de 54 años reveló que no fue iniciativa de su exesposa remover el “Soler” de su nombre de pila sino de él, quien le pidió que dejara de usar su apellido para identificarse tras la ruptura de su matrimonio.

Juan Soler afirma que le solicitó a Maki dejar de usar su apellido

Durante un reciente encuentro con medios a su salida de Televisa, el histrión fue cuestionado sobre si le había molestado que la madre de sus hijas finalmente se cambiara el apellido que había llevado durante tres lustros de su vida a lo que contestó que negativamente y explicó la razón.

“No, de hecho yo se lo pedí. Se lo vengo pidiendo desde hace mucho tiempo, pero no se lo quitaba solamente en Instagram porque no podía encontrar la forma (de hacerlo), es difícil”, destapó por primera vez al respecto en la reunión recogida en video por el reportero Edén Dorantes.

De igual forma, el protagonista de la telenovela La mexicana y el güero señaló que, a dos meses de que se celebre la Navidad, aún no ha acordado con su ex quién pasará las celebraciones con sus hijas este año. “No tengo ni idea. (Hay) una gran relación con Maki”, insistió.

El pasado mes de junio Maki aseveró a través de sus stories en Instagram que, aunque no le molestaba, había determinado no usar más el apellido de su exmarido, Juan Soler; no obstante, esto había resultado más difícil de lo que esperaba en la red social, pues no tenía idea de cómo cambiarlo.

"No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo qué, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas están cerradas, yo no soy buena con la tecnología", afirmó. "La verdad que no me molesta, apenas pueda lo voy a cambiar”.

Antes de esta decisión, su cuenta era @makytasoler y ahora es @makyta_itsok.

