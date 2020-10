Chiquis Rivera fascina luciendo un blazer largo con estampado multicolor y pants azul eléctrico

Desde el comienzo de su carrera en el medio artístico, Chiquis Rivera ha demostrado tener un estilo muy auténtico a la hora de vestir que ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en día en todo un referente de moda para mujeres con curvas como ella.

Y es que además de ganarse a millones con su música o su faceta como empresaria, la hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera también ha conquistado el mundo de la moda luciendo atuendos atrevidos, sensuales y llenos de extravagancias con los que deja al público boquiabierto.

De hecho, aunque las últimas semanas no han sido fáciles para ella tras solicitar su divorcio de Lorenzo Méndez a poco más de un año de casados, la estrella de 35 años no ha dejado en ningún instante de vestirse para conquistar con looks insuperables y así lo demostró en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Instagram: @chiquis

Chiquis Rivera conquista en un blazer con estampado multicolor

A través de su cuenta en Instagram, la estrella dio una nueva lección de estilo al mostrar cómo se lleva el color en figuras curvy con un llamativo outfit casual inspiración para cualquier boss lady perfecto para acaparar las miradas en esta temporada.

En la postal, la intérprete de Paloma blanca aparece posando de espaldas luciendo exquisita en un atuendo de Shein compuesto por un blazer largo con estampado abstracto multicolor en el que predominaba el índigo y verde manzana.

Rivera llevó abierto el sensacional blazer con un suéter blanco de mangas largas debajo para contrarrestar la explosión de color en la parte superior que además combinó con un par de elegantes pants azul eléctrico ajustados a su silueta.

En cuanto a los complementos, Chiquis Rivera elevó el look con unos preciosos aretes largos rectangulares en plateado y unos finos tacones de punta en azul brillante para extender el color desde sus pantalones hasta sus pies.

Para rematar, apostó por un espectacular beauty look con un maquillaje fuerte que resaltó sus labios pintados en rojos, sus ojos en un estilo smoky y su rostro perfectamente contorneado. Además, peinó su larga cabellera en una sofisticada e impecable cola de caballo.

Instagram: @chiquis

“Amando mi nuevo look”, escribió en la descripción de la imagen tomada en una habitación blanca que de inmediato desató una avalancha de halagos y piropos por su estilo y su rebosante seguridad al modelar.

“¡Fabulosa!”, “¡Es que eres tan perfecta!”, “La verdadera patrona”, “Divina”, “Hermosa igual que tu madre”, “Te ves preciosa, mi reina”, fueron algunas de las frases y adjetivos que usaron sus más de 4 millones de seguidores para elogiarla al pie del post.

También te puede interesar: