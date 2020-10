Selena Gomez deslumbra con un vestido Tom Ford de malla de cristales grises

A sus 28 años, Selena Gomez se ha convertido en todo un ejemplo para todas las mujeres de esta generación, ya que ha demostrado en diversas oportunidades que se puede vencer cualquier obstáculo en la vida con fuerza, determinación y trabajo duro.

La cantante y actriz siempre ha vivido concentrada en su trabajo, en superarse cada día a sí misma y siempre dispuesta a probar nuevas experiencias. Hace un par de semanas se estrenó como empresaria al sacar al mercado su línea de maquillaje Rare Beauty, que ha sido todo un éxito.

También es toda una estrella en el mundo de la moda. Recientemente surgió una foto suya de la nueva campaña del diseñador Tom Ford, donde salía modelando uno de sus trajes exquisitos de la colección de otoño 2020.

La intérprete de 'Lose you to love me', posó con un vestido de malla gris plomo bordado con cristales, añadiendo sensualidad con una abertura en el muslo. En la parte superior, el traje iba anudado al cuello de forma elegante y única.

Este traje elegantísimo lo lució en pasarela la modelo Bella Hadid durante la presentación de la colección de Tom Ford, el pasado febrero. Es una opción para las mujeres más arriesgadas, jamás pasarán desapercibidas.

No es la primera vez que Selena Gomez usa un traje de Tom Ford, ya que en una pasada ocasión deslumbró con un vestido midi azul profundo, estilo off shoulder con un corsé bordado y un cinturón que definió su estilizada figura. El cabello lo llevó recogido dejando un par de flecos a los costados del rostro y en cuanto a los zapatos, usó un par gris de plástico transparente.

