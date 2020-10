Katy Perry cumple 36 años de edad y así la celebran

Katy Perry es una de las celebridades más famosas de las últimas décadas, quien este 25 de octubre está celebrando su cumpleaños número 36. Por lo que cientos de seguidores de la intérprete de Champagne Problems, no dejaron pasar la fecha y han convertido a Katy Perry en tendencia en Twitter con múltiples felicitaciones.

A pesar de la pandemia de Covid-19, Katy Perry ha confesado que se encuentra en uno de los momentos más emocionantes de su vida tras el nacimiento de su hija Daisy y el lanzamiento de su disco Smile.

Hoy cumple años la cantante #KatyPerry 🎤🎂

¿Se acuerdan de su rara y un poco bizarra aparición en Los Simpson? pic.twitter.com/miywFF8fX5 — Generación Maratonera🎥📺🎬 (@GMaratonera) October 25, 2020

feliz cumpleaños reina te amo con todo mi corazón mi vida #KatyPerry pic.twitter.com/xFEoS7oLaK — Jua 🎪 (@JuanaPolicastro) October 25, 2020

Katy Perry nació en Santa Bárbara, California en 1984 y su comenzó a despuntar en 2008 con su disco One of the boys, que incluyó éxitos como I kissed a girl, Hot and cold, Thinking of you, entre otros. En 2010 impactó con su disco Teenage dream con temas como California girls, Firework, E.T mientras que en 2013 y 2017 lanzó los discos Prism y Witness respectivamente.



















Les dejo estas fotitos que representan gran parte de mi corazón 💖 feliz cumplea #KatyPerry pic.twitter.com/2bL5JvE8K7 — B (@Bruno_PH5) October 25, 2020

Katy ha soprendido al regresar al programa America Idol, a principios de octubre, y al participar en premiaciones musicales como los CTM Music Awards a menos de dos meses de haber dado a luz, pues la cantante ha mencionado a diversos medios de comunicación que la labor de Orlando Bloom como padre le ha ayudado a retomar sus actividades.

#KatyPerry Feliz cumpleaños para mi Diosa 🤧💖 te amamos Katy pic.twitter.com/jXkp9OJ5Wd — vzla (@victorz26093990) October 25, 2020

Durante su embarazo Katy Perry dejó en claro que no iba a dejar de trabajar hasta el último momento, cuando ya comenzara con la labor de parto. Por lo no es de extrañarse que la cantante decidiera regresar a trabajar a las pocas semanas de dar a luz, por esta razón se le vio de nueva cuenta en el set de American Idol junto a Luke Bryan, Ryan Seacrest y Lionel Richie.

