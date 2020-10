Reina Letizia deslumbra en blazer tweed de corte masculino y leggings negros

View this post on Instagram

🇪🇸 Spanish Royalty: HM Queen Letizia of Spain 1. Queen Letizia met with the Spanish Committee of Representatives of People with Disabilities – CERMI 2. The engagement took place at sede del CERMI 3. Swipe for pictures. Photographs: © Casa de S.M. el Rey + other sources 📸 Information: casareal #familiarealespañola #thespanishroyalfamily #spanishroyalfamily #kingfelipevi #kingfelipeofspain #kingfelipeofspain #reyfelipedeespana #reyfelipedeespaña #reyfelipevi #letiziaortiz #letizia #queenletiziastyle #spanishroyals #spain #spanishroyalty #queenletizia #reinaletizia #queenletiziaofspain #reinaletiziadeespana #reinaletiziadeespaña #casareal #casarealespañola #reinaletiziaortiz #princessofasturia #princessadeasturia #infantasofia #infantasofiadeespana #infantasofiadeespaña #instaroyals