Brad Pitt termina su relación con su novia de 27 años y ella vuelve con su esposo

Brad Pitt y la modelo alemana Nicole Poturalski dieron por terminado su fugaz romance. La pareja, que fue vista por primera vez junta en agosto, decidió dar por acabada su relación, la que al parecer solo fue un romance de verano.

“Nunca fue tan serio como se decía que era”, señaló una fuente cerca al portal Page Six. "La ruptura ocurrió hace un tiempo". Al parecer todo ocurrió rápidamente, siendo lo que pasó entre ambos algo momentáneo.

La chica de 27 años es una modelo profesional Foto/@nico.potur

La pareja estaba saliendo en agosto, cuando se vio al actor de 56 años dirigiéndose con la modelo casada de 27 años al castillo francés que Brad Pitt comparte con su ex esposa, Angelina Jolie. La actriz, quien ha sido vista en Los Angeles con sus hijos, no se expresó en ningún momento sobre el romance de su ex pareja.

Brad Pitt y Nicole se conocieron en el restaurant del esposo de la modelo

Se cree que se conocieron en Alemania en el moderno restaurante Borchard, propiedad del esposo de Poturalski, Roland Mary, con quien la modelo tiene un matrimonio abierto y por ello se permitió un romance con el ganador del Oscar.

Si bien Brad Pitt es padre de seis hijos con su ex esposa Jolie (Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14 y los gemelos Knox y Vivienne de 12 años), Poturalski también es madre de un Hijo de 7 años, Emil, por lo que tenían eso en común.

