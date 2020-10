Carmen Villalobos cambia de look y muestra cómo llevar el cabello arcoíris

Gracias a su gran talento y carisma, Carmen Villalobos pudo calar en el gusto del público latinoamericano. Su actuación en Sin senos no hay paraíso la catapultó a lo más alto de la fama y de allí no ha bajado.

Sus fanáticos, quienes se cuentan por millones, están al pendiente de todo lo que hace la colombiana, siempre pendiente de sus redes sociales donde en los últimos meses ha publicado imágenes y videos sobre su vida en casa con su esposo, Sebastián Caicedo, quienes acaban de cumplir un año de casados.

En esta ocasión, Carmen Villalobos es noticia no por algún proyecto nuevo, a pesar de que ya está por comenzar las grabaciones de la nueva versión de Café con aroma de mujer, al lado de William Levy, si no por un cambio en su look que dejó perplejo al público.

Carmen Villalobos enamora con un delicado corsé rosa y blazer con pantalón La actriz colombiana es una de las más populares en redes sociales

Carmen Villalobos estrena radical cambio de look y ahora es una Barbie de cabello arcoíris

En sus historias de Instagram, la actriz asombró al grabar un video con su cabello de color rosa en varios tonos, montándose en la tendencia de la temporada del cabello arcoíris.

"Miren a esto me refiero cuando les digo que no se preocupen si tengo que cambiar el color del pelo para algún personaje, la vida se trata de eso, de cambiar y no estar siempre igual" comenzó diciendo la actriz, para luego aclarar "este filtro lo estoy usando a petición de ustedes de mis fans bellas entonces aquí les estoy dando gusto, ojalá les guste".

Si bien es solo un filtro de los populares en las redes, el color le queda espectacular y de seguro se verá hermosa si algún día decide cambiarlo de manera permanente. Por ahora, se mantiene con su cabello castaño con reflejos rubios, uno que adoptó para su nueva telenovela.

