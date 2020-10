Fallece a los 87 años el actor Ricardo Blume

El actor Ricardo Blume falleció este viernes a los 87 años de edad.

El histrión que nació en Lima, Perú, fue reconocido por su ardua trayectoria en el teatro, sin embargo también tuvo participaciones en telenovelas como "María la del Barrio", "Marimar", "Carrusel de las Américas", entre otras muchas más.

Hasta la noche de este viernes se desconoce las causas de su muerte, pero fue la Asociación Nacional de Intérpretes y el actor Enrique Singer, quienes dieron la lamentable noticia en sus cuentas de Twitter.

En la mima red social varios actores, personalidades e incluso el Ministerio de Cultura de Perú, manifestaron sus condolencias.

La AMACC lamenta el sensible fallecimiento del actor Ricardo Blume, nominado en dos ocasiones al premio Ariel por su coactuación en las películas 'Mezcal' y 'Tercera llamada'. Descanse en paz. pic.twitter.com/wFgFzfAGzY

Octubre de tristezas.

Se fue el más amable y caballeroso gran actor Ricardo Blume.

Cada que me acercaba para saludarlo, abrazarlo, me preguntaba:

Cómo está mi querida “abajo firmante”? Y me abrazaba fuerte.

Lo voy a recordar siempre con su sonrisa abierta, hermosa, confiada.

— Leticia Huijara. (@LeticiaHuijara) October 31, 2020