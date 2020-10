Jennifer Lopez fascina en un short metalizado con mini top y maxi botas de malla

Jennifer Lopez enterneció a sus fans con nuevas imágenes de la campaña de fin de año de la marca Coach, de la cual es imagen, en donde se muestra en compañía de sus hijos Max y Emme, y de su mamá Guadalupe, dejando ver una vez más su estrecha relación y lo importante que es la familia para la artista.

La diva del Bronx, de 51 años, lució hermosa con un short de cuero marrón, botas y un adorable suéter azul oscuro con lunares con ilustraciones de edificios de Nueva York, un look perfecto para lucir durante este otoño o durante la Navidad.

Si algo le encanta a la intérprete de temas como Get Right y protagonista de películas como Hustlers, es llevar looks cómodos y si es con shorts, mejor. Y en una pasada presentación, prácticamente dejó sin aliento a sus fans al mostrar un outfit con un short metalizado plateado con flecos, un crop top del mismo material y unas espectaculares maxi botas de malla. Se trató de un look ideal para realizar sus coreografías ya que le daba bastante libertad de movimiento en la pista de baile.

En sus días más relajados en familia, también suele usar conjuntos cómodos como éste, compuesto por un short blanco a la cintura de estilo holgado, junto con un mini top de encaje nude y encima una sudadera blanca, mostrando que es una mujer sexy y moderna a sus 51 años.

Aunque ahora en otoño no solo puedes usar los shorts al estilo de Jennifer Lopez, sino también aprovechar y desempolvar las maxi faldas que tengas en tu armario para replicar este reciente estilo de la cantante. La madre de dos hijos se vio hermosa con un look de Dior, con maxi beige estampada con palmeras negras, un top beige de rayas negras y una gorra negra.

