Alicia Machado revela intimidades de su romance con Luis Miguel

Luis Miguel es uno de los cantantes más enigmáticos del espectáculo, quien a lo largo de su carrera ha causado polémica por sus múltiples romances con modelos, conductoras y actrices. Sin embargo, ninguna de ellas se ha atrevido a revelar detalles de su romance hasta ahora, pues Alicia Machado dio a conocer algunos detalles íntimos de su relación con El Sol, la cual mantuvo hace más de 20 años.

La modelo venezolana y ex Miss Universo, Alicia Machado fue invitada al programa Tu-Night con Omar Chaparro en donde participó en el juego La chupo, la cuento o la canto, donde fue cuestionada sobre su relación con Luis Miguel, pues sus seguidores querían saber "¿qué tal es Luis Miguel en la cama?".

Por lo que Alicia Machado mostró su sorpresa ante la pregunta y decidió revelar que jamás tuvo relaciones sexuales con Luis Miguel.

"No puedo contestarlo, nunca tuve sexo con él, jamás, para la desilusión de muchas de ustedes chicas, que pena, pero en esa época yo tenía 18 años. Claro tuvimos nuestros encuentros cercanos del tercer tipo", confesó Alicia Machado. En cambio, la modelo afirmó que el intérprete de La incondicional sí besa "muy rico". "Bellísimo, es un caballero, muy ricos", aseguró Alicia Machado.

Aunque no debía tomar porque respondió la pregunta, Alicia Machado decidió tomarse el caballito de tequila en arrepentimiento por no haber tenido relaciones sexuales con Luis Miguel. "¡Me siento muy mal porque no sucedió, esto es lo que pasa! ¡Me siento arrepentida de lo que no pasó!", dijo Machado.

Cabe destacara que Alicia Machado confesó en un programa de radio con el periodista Gustavo Adolfo Infante que el romance con Luis Miguel duró aproximadamente ocho meses cuando ella era Miss Universo, por lo que se la pasaban en Acapulco

