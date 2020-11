Laura Bozzo se despide de Magda Rodríguez con emotivo video

Tras la muerte de la productora Magda Rodríguez diversos famosos han expresado su profunda tristeza al respecto y sin duda Laura Bozzo ha sido una de las conductoras que más afectada se ha mostrado por el fallecimiento de Magda.

Por medio de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo publicó un video en el que recordó el momento en el que Magda Rodríguez la ayudó a salir de la depresión en la que estaba inmersa y enfatizó que la productora le salvó la vida.

"No tengo palabras para expresar el dolor que estoy sintiendo en estos momentos, de verdad creo que esto ha sido un golpe muy fuerte para mí. Magda te quiero, te debo tanto, tanto te debo ¿te acuerdas cuando llegué a tu casa, la depresión en la que yo estaba? Tú me salvaste la vida, tú me sacaste de todo el dolor y de todo lo que vivía, enseñaste a sobrevivir y hoy no tengo palabras para decirte, que Dios te bendiga", afirmó Laura Bozzo.

Muere Magda Rodríguez, productora de ‘Hoy’ Televisa Espectáculos confirmó la noticia de la muerte de la productora

Además escribió un mensaje dedicado a la productora. "Mi adorada @magdaproducer nunca tendré como devolverte todo lo que hiciste por mi 😫no puedo creer que te hayas ido te extraño tanto 😫mi ángel de la guarda estarás por siempre en mi ♥️aprendí tanto de ti que cambiaste mi vida y quiero que sepas que seré fuerte no olvido nuestras charlas en tu casa tus consejos me diste la mano cuando todos se apartaron de mi por eso y por mucho más te adoro y vivirás en mi por siempre", publicó.

Cabe destacar que Magda Rodríguez trabajó con Laura Bozzo en el programa "Laura sin censura" de Unicable.

