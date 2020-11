Angelique Boyer es una diosa luciendo un vestido de malla roja con mini cristales bordados

View this post on Instagram

Compartir lo que te gusta con quien más te gusta, hará qué ambas cosas te gusten aún más. Amo compartir el escenario contigo. La Vida a tu lado es más hermosa todavía!! Te amo @angeliqueboyer #premiostvynovelas #nochedegala #felicidad #graciasalpublicoporacompañarnos #love