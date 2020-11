Consuelo Duval acapara las miradas con un jumpsuit de látex negro y un peinado estilo 'ponytail'

View this post on Instagram

Ya va a empezar!! @quieneslamascara y yo feliz y agradecida con @foxmuller29 y @cuquis_rg por elegirme para jugar a ser “Investigadora” y “princesa” amo lo hermosa que me dejan cada domingo!!! Amo que en las juntas de producción se discuta mi vestuario, maquillaje y pelo y que me dejen tan bonita para mis chingaderitas y para mi nuevo amor (que hoy conocerán) Gracias @manuinfinito8 @_rodcortes por ser mis cómplices cada domingo😍💗🙏🏻