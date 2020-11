Gaby Spanic fascina en un maxi vestido nude de tirantes con romántico estampado y transparencias

A lo largo de su exitosa carrera artística, Gaby Spanic no solo ha conquistado a las audiencias de decenas de países con el talento que ha demostrado protagonizando telenovelas de éxito como La usurpadora o La intrusa, la actriz también ha enamorado a millones con su gran carisma y su perenne belleza.

Y es que los años no pasan por la venezolana quien aún conserva la lozanía, el brillo y sensualidad de los años de su juventud, cualidades que no duda en alardear continuamente con atuendos elegantes y modernos, como el que mostró en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.

Gaby Spanic enamora en un maxi vestido nude con transparencias

El pasado fin de semana, la intérprete de 46 años arrebató corazones, miradas y suspiros al compartir en su cuenta en Instagram una serie de postales de una pasada sesión de fotos donde demostró que está más radiante hoy que nunca vistiendo un femenino outfit que realzó su figura de veinteañera.

En las imágenes, Gabriela posó luciendo sensacional ataviada en un delicado maxi vestido de tirantes confeccionado en una tela tono nude con transparencias como el lienzo perfecto de un romántico estampado de flores, corazones y otras figuras en tonos rosas, violeta pastel y beige.

El traje tiene un sencillo top estilo corsé ajustado en la cintura para remarcar esta zona y un sensual escote corazón; además, el textil transparente bordado–muy parecido a la organza- dejaba entrever su diafragma y se extendía hasta abajo para formar una larga y vaporosa falda.

La sofisticada pieza, de la boutique Carlotina Clothing, también traía otra falda debajo en un sólido color nude para coordinarse con la capa superior en transparencias, formando así una prenda statement preciosa y con aires etéreos perfecto para impactar en cualquier ocasión especial.

Spanic remató el sutil vestido con un espectacular brazalete dorado con un gran aplique de brillantes en un blanco plata y un par de aretes largos con forma asimétrica vintage en un tono ámbar.

En esta ocasión, la estrella que actualmente derrocha su talento para el baile en el reality show Dancing with the stars, versión Hungría, no mostró el calzado que llevó pero completó el sublime look con un increíble maquillaje cargado que realzó su mirada y su larga melena estilizada en perfectas ondas.

De inmediato, las imágenes causaron furor entre sus millones de seguidores, quienes reaccionaron al pie de las publicaciones con centenares de halagos y alabanzas para la famosa mamá de Gabriel de Jesús.

“Perfecta”, “Arrasa tanto”, “Diosa de las diosas”, “Estás como Emperatriz”, “Eres la mujer más hermosa del mundo”, “La dueña de toda la belleza” y “La perfección define” fueron algunos piropos que recibió en los comentarios.

Asimismo, Gaby Spanic aprovechó la atención captada por las fotos para anunciar en la descripción de una de las imágenes que pronto tendrá “buenas y nuevas noticias” que compartir, palabras que sus seguidores esperan se refiera a su esperado regreso a las telenovelas tras años de ausencia.

