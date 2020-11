Galilea Montijo y Andrea Legarreta lloran por Magda Rodríguez en pleno programa 'Hoy'

Las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta rompieron en llanto al recordar a la productora Magda Rodríguez durante el inicio del programa "Hoy", donde compartieron lo importante que fue en sus vidas y lo mucho que las apoyó en estos años que trabajaron a lado de ella.

Tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo no pudieron contener las lágrimas ante la pérdida de la productora al igual que su compañero Raúl Araiza, quien también mostró su afecto a la productora.

"Este programa que era tu gran sueño era para ti, una mujer ejemplar, hermana, madre, amiga, hija, jefa compañera y hoy este programa y los que siguen van para ti corazón. Gracias por todo, gracias por tus risas porque aún en medio de ataques o cosas negativas siempre sacabas la casta", dijo Andrea Legarreta, quien al igual que sus compañeros tenía una vela en las manos que dejó en su ofrenda.

Asimismo, Galilea Montijo no pudo ocultar lo afectada que se encuentra tras el fallecimiento de Magda Rodríguez y por medio de videollamada lloró al inicio del programa.

"Sigo sorprendida con la noticia, cuando desperté hoy pensé que había soñado y rapidísimo no tengo palabras muchachos, les mando muchos besos, aquí estoy con ustedes", dijo Galilea Montijo, quien no pudo contener el llanto y explicó que no pudo estar en el foro debido a que los protocolos de Televisa destacan que si estuvo en contacto con alguien con Covid-19 debe estar alejada del foro durante una semana.

Andrea Legarreta también mostró su tristeza ante la muerte de Magda Rodríguez, quien era productora del programa Hoy. Por medio de su cuenta de Instagram, la conductora le dedicó un emotivo mensaje en el que le agradece por todo el aprendizaje que le brindó.

"Así te recordaré siempre!! Sonriéndole a la vida… A lo bueno y no tan bueno!! GRACIAS por todo lo aprendido!! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen… Trabajadora INCANSABLE!! Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, UNA FAMILIA!!", escribió Andrea Legarreta.

