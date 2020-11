Así fue el funeral de Magda Rodríguez al que asistieron decenas de famosos

Andrea Legarreta, Carla Estrada, Yadhira Carrillo, Elizabeth Álvarez y Lucía Méndez lloran su muerte durante su funeral Anoche se llevó a cabo el sepelio de la productora Magda Rodríguez en la funeraria Gayosso Casa Pedregal, donde familiares y amigos del gremio artístico que la conocieron, le dieron el último adiós mostrando el gran cariño que le tenían con un sin fin de coronas y arreglos florales de todos tamaños como muestra de cariño por ser una mujer tan generosa.

Las primeras en llegar fue su familia, su hija Andy Escalona junto con su tía Andrea, quienes no se despegaron del féretro de Magada y tampoco salieron a dar declaraciones a la prensa. Después llegó Andrea Legarreta sumamente consternada porque no creía lo que estaba pasando.

"Fue una noticia muy fuerte, dolorosa, hasta el momento sigo sin creerlo, ayer todavía por la noche después de los TV y Novelas no escribió en el chat de conductores para felicitarnos, es muy inesperado", dijo a JDS a su llegada la conductora del programa “Hoy”.

Mencionó que fue una mujer guerrera que cumplió sus sueños, muy generosa que le daba oportunidad a mucha gente para sobresalir. Todavía alcanzaron a celebrar su cumpleaños 57 el pasado 22 de octubre con una pequeña reunión entre los conductores del matutino.













“Hubo una celebración pequeña con los que convivíamos con ella, fue un día donde se habló de los que teníamos que estar, donde se sentía el amor, la unión, bailamos y reímos mucho, era muy gozosa de la vida, me da gusto que se haya ido sin ningún tipo de sufrimiento”, abundó Legarreta, quien llegó acompañada de la conductora Galilea Montijo, pero no quiso emitir declaración.

La productora Carla Estrada no daba crédito de su muerte como su familia que está devastada por la forma en que trascendió. “Andrea hermana si está devastada, muy triste, llorando, no sé si es mejor hacerlo o no, Andy está tranquila, serna, pero cada quien debe sacar sus sentimientos como puede, todos estamos tristes”.

En una plática que sostuvo con ellas durante el funeral, mencionó que el deseo de la familia es que los restos de la productora de “Hoy”, “Guerreros 2020” y “Laura sin censura”, los programas que lideraba, descansen junto sus papás en una casa que tienen en el Estado de México.

“Sus restos los van a llevar a Villa del Carbón donde tienen una casa, ahí están sus papás y su abuela, va a descansar con su familia”, abundó Estrada.

Quien no pudo contener las lágrimas fue la actriz Elizabeth Álvarez, al recordar que el pasado lunes hablaron por teléfono y le dedicó unas hermosas palabras que prefirió quedárselas para ella.

“No tengo palabras, no puedo hablar, estoy como todos, consternada, triste, pero a la vez agradecida de haber conocido a Magda, de haberla visto estas últimas semanas, de haber platicado con ella, reírnos juntas, cosas que me quedo para mí”, apuntó la esposa de Jorge Salinas soltando el llanto.

Maribel Guardia, Lucía Méndez, Arturo Carmona, Yadhira Carrillo y Alfonso Whaitsman, entre otros, también lamentaron la partida de Magda Rodríguez. Quienes no pudieron asistir por el tema de la sana distancia, enviaron mensajes de cariño en un sinfín de arreglos florales y coronas como Pablo Montero quien mandó una enorme corona de 500 rosas blancas.

Magda Rodríguez murió justo el 1 de noviembre a las 10:30 de la mañana, día en que se celebra a los muertos, en su casa de San Ángel víctima de un infarto a causa de un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo.

