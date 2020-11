Jennifer Lopez muestra su celulitis sin complejos usando leggings, un crop top blanco y sudadera roja

Jennifer Lopez sirve de inspiración para todas las cantantes de las nuevas generaciones, ya que ha demostrado que una verdadera artista siempre prevalece en el tiempo, se reinventa. Y la diva del Bronx ha sabido triunfar década tras década gracias a su infinito talento, carisma y disciplina para enfocarse en cada meta que se propone.

¿Quién diría que Jennifer Lopez tiene 51 años? Pues así es, recién cumplidos el pasado julio. Y eso, lejos de afectar su autovaloración, es todo lo contrario: motiva a las mujeres de su edad y les dice que cualquier meta puede alcanzarse, sea cual sea la etapa vital en la que te encuentres.

El medio artístico es muy demandante y perfeccionista, en el que las mujeres siempre están buscando la perfección o siendo juzgadas por no tenerla. Eso no le quita el sueño a la intérprete de Get Right, ya que no tiene complejos a la hora de mostrarse sin maquillaje o sin su ropa ostentosa.

En enero fue captada a la salida de un gimnasio en Nueva York, previo al show del Super Bowl LIV, luciendo con confianza un leggings negro a través del cual se notaba su celulitis, dejando claro que es algo totalmente normal en todas las mujeres.

Este leggings básico lo combinó con un crop top blanco de tirantes y encima, una sudadera roja que le daba el punto de color al atuendo deportivo. El cabello lo llevó recogido, y como accesorios, usó unos grandes aros dorados y unos lentes de sol de montura cuadrada.

Los leggings son recurrentes en el vestuario cotidiano de Jennifer Lopez, ya que con ellos está cómoda cuando va al gimnasio, pero también son perfectos para estar fresca mientras da un paseo por el parque o cuando va de compras con sus hijos.

