Las hermanas Kardashian o González. ¿Tú a quiénes prefieres?

Internet se ha convertido en un espacio creativo este 2020, que a pesar de la pandemia ha demostrado que es la mejor herramienta para pasar un momentos lleno de humor y coincidencias.

Hemos sido testigos de uno de los shows que supo ganarse el amor y fanatismo de la audiencia en la historia del entretenimiento: Keeping up with the Kardashians, y el anuncio del fin de este icónico reality definitivamente ha dejado a todos impactados.

Sin embargo, para tranquilidad de los fervientes fans, hay buenas noticias, ya que este próximo 17 de noviembre llega el estreno de la temporada 19 de las amadas Kardashians-Jenners para toda Latinoamérica.

Las familia Kardashian es una de las más mediáticas en todo el mundo, con millones de seguidores, con las famosas Kim, Khloé, Kourtney, Kylie y Kendall Jenner.

Familias en la mira

Ahora, las redes sociales han puesto a dos familias en la mira, una en su versión estadounidense como las Kardashian; mientras en Jalisco están las González, que por su estilo de vida y belleza son comparadas con las celebridades del país del norte.





Las Kardashian y las González podrían dar capítulos y capítulos de un reality show, ya que suelen mantener las miradas en cada una de las cosas que compartes en redes sociales; además de sus facetas como empresarias e influencers.

Mariana González encabeza el lado de las mexicanas, quien desde hace unos meses tiene como pareja a Vicente Fernández Junior.

Vicente Fernández Junior presume las curvas de sus cuñadas

Aunque Mariana González es 19 años menor que él, tal parece que la diferencia de edad no les importa y en los últimos días han presumido su amor en las playas.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la impactante figura de Mariana, quien ha posado con un diminuto bikini que ha dejado sin aliento a miles, ahora se suman todas las mujeres de su familias que son llamadas las Kardashian mexicanas.

La pareja ha llamado mucho la atención con sus historias y fotografías, que dividen las opiniones de los usuarios en internet.

La llamada "Kardashian de Tepatitlán" ha demostrado cuanto disfruta de los momentos con el hijo de Vicente Fernández, al grado de tomar con humor todas las críticas en contra y los señalamientos a sus cirugías y estilo de vida.

Kim Kardashian y Mariana González



Coincidencias de las redes sociales



